США представили оновлену стратегію використання ШІ на війні

Стратегія США, розроблена Головним офісом цифрових технологій і штучного інтелекту (CDAO), ґрунтується на концепції 2018 року і адаптується до мінливого ландшафту штучного інтелекту в оборонному секторі.

США використовуватимуть ШІ на полі бою

На прес-брифінгу в Пентагоні заступник міністра оборони Кетлін Хікс представила оновлену стратегію щодо даних, аналітики та штучного інтелекту, спрямовану на прискорення інтеграції ШІ для покращення процесу прийняття рішень у військових операціях.

Стратегія, розроблена Головним офісом цифрових технологій і штучного інтелекту (CDAO), ґрунтується на концепції 2018 року і адаптується до мінливого ландшафту штучного інтелекту в оборонному секторі.

Однією з головних цілей є розширення наборів даних, оптимізація інфраструктури і сприяння співпраці із зовнішніми організаціями, які володіють досвідом за межами департаменту. Заступник Гікс наголосила, що стратегія розроблена Головним управлінням цифрових технологій і штучного інтелекту.

Хікс наголосила на важливості подолання внутрішніх перешкод, що заважають технологічному прогресу, з акцентом на забезпеченні керівників відомств ефективними і своєчасними даними для прийняття стратегічних рішень.

Основні сфери застосування ШІ в рамках стратегії включають:

аналіз сил на полі бою,

узагальнення даних,

протидія кіберзагрозам.

Ініціатива спрямована на автоматизацію рутинних завдань, що в кінцевому підсумку посилить можливості прийняття рішень в зонах стратегічної конкуренції, зокрема в таких регіонах як Тайванська протока і Південно-Китайське море.

Ключові застосування ШІ в рамках стратегії включають аналіз бойових сил і засобів, дані і протидію загрозам.

Інститут CDAO, створений у 2021 році, відіграватиме вирішальну роль у нагляді за усіма військовими ініціативами в галузі ШІ і аналітики, прискорюючи їх розвиток. Визнаючи швидший прогрес ШІ в мирних секторах, стратегія наголошує на необхідності вивчення цих досягнень, особливо в галузі великих мовних моделей.

Попри поштовх до інтеграції ШІ, стратегія визнає потенційні небезпеки, пов'язані з цією технологією, особливо в сфері автономних озброєнь. У відповідь на це Директива 3000.09, спочатку сформульована в 2012 році, була оновлена для вирішення проблем, пов'язаних з контролем і застосуванням летальної сили за допомогою ШІ.

Директива окреслює політику Міністерства оборони США щодо розробки і розгортання автономних і напівавтономних функцій в системах озброєнь, що охоплює як керовані людиною, так і безпілотні платформи.

У ЄС розробляють конкурента ChatGPT та Bard

Стартап у сфері штучного інтелекту Aleph Alpha залучив понад 500 млн дол від консорціуму німецьких промислових гігантів та фінансових інвесторів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Aleph Alpha працює над створенням європейського конкурента великим мовним моделям (LLM), таким як ChatGPT та Bard.

Schwarz Group і венчурний підрозділ Robert Bosch GmbH приєдналися до групи з семи нових інвесторів у раунді фінансування, до якої увійшли SAP SE та Hewlett Packard Enterprise.

Компанії заявили, що їхні інвестиції включають "зобов'язання щодо спільного розвитку бізнесу" з Aleph Alpha, але не надали додаткових деталей. Крайній для Aleph Alpha раунд залучення 23 млн євро був у 2021 році.

Компанія Aleph Alpha була заснована в Гейдельберзі, Німеччина, Йонасом Андрулісом, колишнім інженером SAP та Apple. Хоча компанія працює над технологією LLM, Андруліс запропонував додаткові послуги для європейських підприємств, такі як безпека та конфіденційність даних.

В інвестиційному оголошенні Aleph Alpha не вказана оцінка.