YouTube тестує дві нові функції з ШІ. Чого очікувати користувачам

Користувачі незабаром зможуть перевірити згенеровані ШІ резюме коментарів та роботу чат-бота, який відповідатиме на ваші запитання про те, що ви дивитеся.

Які функції з ШІ тестує YouTube

Нова кнопка “Запитати” на сторінці відео дозволить взаємодіяти з ШІ, щоб дізнатися більше про контент. Відповіді генеруються великою мовною моделлю (конкретику не вказано), яка черпає інформацію з YouTube та Інтернету.

Фото – support.google.com

Можна поставити запитання про відео, яке ви переглядаєте, або вибрати запропоновану підказку, як-от «Рекомендувати схожий вміст» тощо.

Коли ви взаємодієте з цим інструментом, ми збиратимемо дані про використання вами інструменту, а також запити та відгуки, які ви надсилаєте. Ці дані допомагають нам надавати, покращувати та розвивати наші продукти та послуги. Запити будуть видалені автоматично через 30 днів, – зазначили в YouTube. Поширити

Передплатники 18+ YouTube Premium англійською у США зможуть у найближчі тижні під’єднатися до тестування за допомогою застосунку Android на сторінці youtube.com/new. Після підключення функції з’явиться кнопка «Запитати» у вибраних відео англійською мовою.

Також YouTube використовує штучний інтелект, щоб організувати «великі розділи коментарів в легко засвоювані теми». Коли ви відкриваєте коментарі на мобільному пристрої, ви можете побачити новий розділ «Теми» у певних відео. Він відображається поруч з параметрами сортування «Найпопулярніше» та «Найновіше».

Фото – support.google.com

Творці відео можуть вилучати будь-які теми, а також видаляти окремі коментарі в конкретній темі. Вони зможуть використовувати сортування коментарів, щоб швидше переходити до обговорення коментарів до своїх відео або черпати натхнення для створення нового контенту на основі того, що обговорює їхня аудиторія.

Ця функція також буде доступною на youtube.com/new для невеликої кількості відео англійською мовою, які мають багато коментарів, починаючи з 6 листопада.

YouTube розробляє ШІ-інструмент для імітації голосів відомих співаків

YouTube працює над ШІ-інструментом, який допоможе користувачам імітувати голоси відомих музикантів під час запису звуку.

Новий інструмент від YouTube у бета-версії дозволить обраному пулу артистів давати дозвіл користувачам використовувати їхні голоси у відео на платформі. Згодом продукт можуть випустити для всіх користувачів з голосами артистів, які вирішать приєднатися до нього.

Мета ініціативи — зробити YouTube платформою, що допоможе галузі розвиватися за допомогою технології генеративного ШІ, яку вже використовують деякі музичні компанії.