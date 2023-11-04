Розмова з роботом. Instagram невдовзі представить користувачам ШІ-друга

Користувачі Instagram зможуть обрати стать і вік ШІ-друга, географічне походження і характер для чатбота.

Поговори з персоніфікованим роботом-другом у Instagram

Соціальна мережа Instagram розробляє штучного співрозмовника, якого можна налаштувати на свій смак.

Про це у своєму X написав тестувальник застосунків Алессандро Палуцці.

#Instagram is working on the ability to create an #AI friend 👀 pic.twitter.com/onAxGfGdSg — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 30, 2023

В Instagram відмовилися коментувати нові розробки на запит видання про технології TechCrunch.

Відповідно до скриншотів Палуцці, користувачі зможуть обрати стать (чоловіча, жіноча, небінарна) і вік (юний, дорослий, літній) "ШІ-друга".

Далі користувачі зможуть вибрати географічне походження і характер для чатбота. У розробці є такі особистості: стриманий, захоплений, креативний, дотепний, прагматичний та "той, що розширює можливості".

А ще можна обрати його інтереси та хобі, що теж впливатиме на хід подальших розмов з чатботом. ШІ-друг може любити хендмейд, тварин, кар'єру, освіту, розваги, музику, природу тощо.

TechCrunch звертає увагу, що не всі ці опції можуть бути зрештою доступними для користувачів. Небезпеки таких бесід прокоментувала виданню Джулія Стоянович, директорка Центру відповідального штучного інтелекту Нью-Йоркського університету. Одна з найбільших проблем таких "штучних друзів" – ілюзія, наче ми спілкуємось із реальною людиною.

Ми обманюємо самі себе, думаючи, що нежива річ по той бік дроту зв’язується з нами. Що в неї є емпатія. Ми відкриваємося речі та стаємо вразливими для маніпуляцій або розчарування. Це одна з очевидних небезпек антропоморфізації ШІ, як ми це називаємо, – каже експертка. Поширити

Ще в червні 2023 року Палуцці писав, що в Instagram може з'явитися чатбот, де можна буде обрати близько 30 особистостей та потім спілкуватися і питати порад.

Meta створила чатбот-персонажів

Meta AI – це новий помічник genAI, який охоплюватиме різноманітні ресурси компанії, включаючи WhatsApp, Messenger, Instagram (і незабаром з’явиться на смарт-окулярах Ray-Ban Meta та Quest 3).

Користувач зможе взаємодіяти з ним за допомогою підказок природною мовою.

Штучний інтелект побудований на користувацькій моделі, отриманій від Meta LLaMA 2 LLM, і отримуватиме інформацію в реальному часі з Інтернету за допомогою Microsoft Bing.

Більше того, компанія також розробляє 28 «персонажів» чат-ботів, призначених для вирішення конкретних нішевих інтересів, чи то конкретні види спорту чи засоби масової інформації.

Ці особистості будуть озвучені різноманітними сучасними інфлюенсерами та знаменитостями:

Чарлі Д'Амеліо в ролі Коко, любительки танців

Кендалл Дженнер у ролі Біллі, вірної компаньйонки

MrBeast у ролі Зака, старшого брата

Наомі Осака в ролі Таміки, одержимої аніме Сейлор Сенші

Періс Хілтон у ролі Ембер, детектива з розгадки злочинів

Снуп Дог у ролі майстра підземелля.

Також в Instagram, Facebook, WhatsApp і Messenger з'явиться можливість створювати власні індивідуальні стікери. Користувачі опишуть їх словами, а ШІ їх створить.