Разговор с роботом. Instagram вскоре представит пользователям ИИ-друга

Пользователи Instagram смогут выбрать пол и возраст ИИ-друга, географическое происхождение и характер для чат-бота.
Поговори с персонифицированным роботом-другом в Instagram
Социальная сеть Instagram разрабатывает искусственного собеседника, которого можно настроить по своему вкусу.
Об этом в своем X написал тестировщик приложений Алессандро Палуцци.
В Instagram отказались комментировать новые разработки по запросу издания о технологиях TechCrunch.
Согласно скриншотам Палуцци, пользователи смогут выбрать пол (мужской, женский, небинарный) и возраст (юный, взрослый, пожилой) "ИИ-друга".
Далее пользователи смогут выбрать географическое происхождение и характер для чата. В разработке есть такие личности: сдержанный, восторженный, креативный, остроумный, прагматичный и "расширяющий возможности".
А еще можно выбрать его интересы и хобби, что тоже будет влиять на ход дальнейших разговоров с чатом. ИИ-друг может любить хендмейд, животных, карьеру, образование, развлечения, музыку, природу и т.д.
TechCrunch обращает внимание, что не все эти опции могут быть доступны для пользователей. Опасности таких бесед прокомментировала изданию Джулия Стоянович, директор Центра ответственного искусственного интеллекта Нью-Йоркского университета. Одна из самых больших проблем таких "искусственных друзей" – иллюзия, будто мы общаемся с реальным человеком.
Еще в июне 2023 года Палуцци писал, что у Instagram может появиться чат-бот, где можно будет выбрать около 30 личностей и затем общаться и спрашивать советов.
Meta создала чатбот-персонажей
Meta AI – новый помощник genAI, который будет охватывать разнообразные ресурсы компании, включая WhatsApp, Messenger, Instagram (и вскоре появится на смарт-очках Ray-Ban Meta и Quest 3).
Пользователь сможет взаимодействовать с ним с помощью подсказок на естественном языке.
Искусственный интеллект построен на пользовательской модели, полученной от Meta LLaMA 2 LLM, и будет получать информацию в реальном времени из Интернета с помощью Microsoft Bing.
Более того, компания также разрабатывает 28 «персонажей» чат-ботов, предназначенных для решения конкретных нишевых интересов, будь то конкретные виды спорта или средства массовой информации.
Эти личности будут озвучены разнообразными современными инфлюэнсерами и знаменитостями:
Чарли Д'Амелио в роли Коко, любительницы танцев
Кендалл Дженнер в роли Билли, верной компаньонки
MrBeast в роли Зака, старшего брата
Наоми Осака в роли Тамики, одержимой аниме Сейлор Сэнши
Пэрис Хилтон в роли Эмбер, детектива по разгадке преступлений
Снуп Дог в качестве профессионалы подземелья.
Также у Instagram, Facebook, WhatsApp и Messenger появится возможность создавать собственные индивидуальные стикеры. Пользователи опишут их словами, а ИИ их создаст.
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