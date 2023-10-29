Google вбудував ШІ в онлайн-карти. Що змінилося

Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів.
Що відомо про нові можливості Google-карт
Функції Immersive View та Lens дають користувачам повне уявлення про те, як дістатися до пункту призначення і як він виглядатиме, коли вони туди дістануться.
Immersive View формує тривимірне зображення маршруту, яке можна переглянути, перш ніж вирушити в дорогу. Він забезпечує покрокові інструкції та огляд дороги за допомогою дрону.
Також він може моделювати такі речі, як рух транспорту та погодні умови, щоб дати точне уявлення про те, з чим водій може зіткнутися у подорожі.
Ця функція поєднує мільярди зображень Street View та аерофотознімків для створення фотореалістичного 3D-зображення місцевості.
Спочатку ця функція буде доступна в обмеженій кількості місць, включаючи Амстердам, Барселону, Дублін, Флоренцію, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сіетл, Токіо та Венецію.
У Google зʼявилася нова функція генерування зображення
Функція буде доступною після реєстрації у Google Labs та SGE.
Користувачі вводять опис того, що вони шукають, а система швидко створює чотири альтернативні варіанти, один з яких можна буде обрати й доопрацювати
Створені зображення можна буде зберегти на Google Drive або завантажити.
Наразі функція генерації зображень доступна на території США для користувачів старше 18 років.
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