Google вбудував ШІ в онлайн-карти. Що змінилося

Google вбудував штучний інтелект у свої онлайн-картки. Він дає можливість створити докладніші карти для автомобілів.

Що відомо про нові можливості Google-карт

Функції Immersive View та Lens дають користувачам повне уявлення про те, як дістатися до пункту призначення і як він виглядатиме, коли вони туди дістануться.

Фото – blog.google

Immersive View формує тривимірне зображення маршруту, яке можна переглянути, перш ніж вирушити в дорогу. Він забезпечує покрокові інструкції та огляд дороги за допомогою дрону.

Також він може моделювати такі речі, як рух транспорту та погодні умови, щоб дати точне уявлення про те, з чим водій може зіткнутися у подорожі.

Ця функція поєднує мільярди зображень Street View та аерофотознімків для створення фотореалістичного 3D-зображення місцевості.

Спочатку ця функція буде доступна в обмеженій кількості місць, включаючи Амстердам, Барселону, Дублін, Флоренцію, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сіетл, Токіо та Венецію.

У Google зʼявилася нова функція генерування зображення

Функція буде доступною після реєстрації у Google Labs та SGE.

Користувачі вводять опис того, що вони шукають, а система швидко створює чотири альтернативні варіанти, один з яких можна буде обрати й доопрацювати

Створені зображення можна буде зберегти на Google Drive або завантажити.

Наразі функція генерації зображень доступна на території США для користувачів старше 18 років.