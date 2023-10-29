Google встроил ИИ в онлайн-карты. Что изменилось

Google встроил искусственный интеллект в свои онлайн карты. Он позволяет создать более подробные карты для автомобилей.

Что известно о новых возможностях Google-карт

Функции Immersive View и Lens дают пользователям полное представление о том, как добраться до пункта назначения и как он будет выглядеть, когда они туда доберутся.

Фото – blog.google

Immersive View формирует трехмерное изображение маршрута, которое можно просмотреть, прежде чем отправиться в путь. Он обеспечивает пошаговые инструкции и осмотр дороги с помощью дрона.

Также он может моделировать такие вещи как движение транспорта и погодные условия, чтобы дать точное представление о том, с чем водитель может столкнуться в путешествии.

Эта функция объединяет миллиарды изображений Street View и аэрофотоснимков для создания фотореалистичного 3D изображения местности.

Первоначально эта функция будет доступна в ограниченном количестве мест, включая Амстердам, Барселону, Дублин, Флоренцию, Лас-Вегас, Лондон, Лос-Анджелес, Майами, Нью-Йорк, Париж, Сан-Франциско, Сан-Хосе, Сиэтл, Токио и Венецию. .

У Google появилась новая функция генерирования изображения

Функция будет доступна после регистрации в Google Labs и SGE.

Пользователи вводят описание того, что они ищут, а система быстро создает четыре альтернативных варианта, один из которых можно будет выбрать и доработать.

Созданные изображения можно сохранить на Google Drive или загрузить.

В настоящее время функция генерации изображений доступна на территории США для пользователей старше 18 лет.