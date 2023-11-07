YouTube тестирует две новые функции по ИИ. Чего ждать пользователям

Пользователи в скором времени смогут проверить сгенерированные ИИ резюме комментариев и работу чат-бота, который будет отвечать на ваши вопросы о том, что вы смотрите.

Какие функции по ИИ тестирует YouTube

Новая кнопка "Спросить" на странице видео позволит взаимодействовать с ИИ, чтобы узнать больше о контенте. Ответы генерируются большой языковой моделью (конкретика не указана), которая черпает информацию из YouTube и Интернета.

Фото – support.google.com

Можно задать вопрос о просматриваемом видео или выбрать предложенную подсказку, например «Рекомендовать подобное содержимое» и т.д.

Когда вы взаимодействуете с этим инструментом, мы собираем данные об использовании вами инструмента, а также запросы и отзывы, которые вы посылаете. Эти данные помогают нам предоставлять, улучшать и развивать наши продукты и услуги. Запросы будут удалены автоматически через 30 дней, – отметили в YouTube. Поделиться

Подписчики 18+ YouTube Premium на английском языке в США смогут в ближайшие недели подключиться к тестированию с помощью приложения Android на странице youtube.com/new. После подключения функции появится кнопка «Спросить» в выбранном видео на английском языке.

Также YouTube использует искусственный интеллект, чтобы организовать «большие разделы комментариев в легко усваиваемые темы». Когда вы открываете комментарии на мобильном устройстве, вы можете увидеть новый раздел «Темы» в некоторых видео. Он отображается рядом с параметрами сортировки «Самое популярное» и «Новейшее».

Фото – support.google.com

Создатели видео могут извлекать любые темы, а также удалять отдельные комментарии в конкретной теме. Они смогут использовать сортировку комментариев, чтобы быстрее переходить к обсуждению комментариев к своим видео или черпать вдохновение для создания нового контента на основе обсуждаемого их аудиторией.

Эта функция также будет доступна на youtube.com/new для небольшого количества видео на английском языке, которые имеют много комментариев, начиная с 6 ноября.

YouTube разрабатывает ШИ-инструмент для имитации голосов известных певцов

YouTube работает над ШИ-инструментом, который поможет пользователям имитировать голоса известных музыкантов при записи звука.

Новый инструмент от YouTube в бета-версии позволит выбранному пулу артистов давать разрешение пользователям использовать их голоса в видео на платформе. Впоследствии продукт могут быть выпущены для всех пользователей с голосами артистов, которые решат присоединиться к нему.

Цель инициативы – сделать YouTube платформой, которая поможет отрасли развиваться с помощью технологии генеративного ИИ, которую уже используют некоторые музыкальные компании.