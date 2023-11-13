США представили обновленную стратегию использования ИИ на войне

Стратегия США, разработанная Главным офисом цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO), основывается на концепции 2018 года и адаптируется к изменяющемуся ландшафту искусственного интеллекта в оборонном секторе.

США будут использовать ИИ на поле боя

На пресс-брифинге в Пентагоне заместитель министра обороны Кэтлин Хикс представила обновленную стратегию по данным, аналитике и искусственному интеллекту, направленную на ускорение интеграции ИИ для улучшения процесса принятия решений в военных операциях.

Стратегия, разработанная Главным офисом цифровых технологий и искусственного интеллекта (CDAO), основывается на концепции 2018 года и адаптируется к изменяющемуся ландшафту искусственного интеллекта в оборонном секторе.

Одной из главных целей является расширение наборов данных, оптимизация инфраструктуры и содействие сотрудничеству с внешними организациями, обладающими опытом вне департамента. Заместитель Гикс отметила, что стратегия разработана Главным управлением цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Хикс отметила важность преодоления внутренних препятствий, мешающих технологическому прогрессу, с акцентом на обеспечении руководителей ведомств эффективными и своевременными данными для принятия стратегических решений.

Основные сферы применения ИИ в рамках стратегии включают:

анализ сил на поле боя,

обобщение данных,

противодействие киберугрозам.

Инициатива направлена на автоматизацию рутинных задач, что в конечном счете усилит возможности принятия решений в зонах стратегической конкуренции, в частности в таких регионах как Тайваньский пролив и Южно-Китайское море.

Ключевые применения ИИ в рамках стратегии включают анализ боевых сил и средств, данные и противодействие угрозам.

Институт CDAO, созданный в 2021 году, будет играть решающую роль в надзоре за всеми военными инициативами в области ИИ и аналитики, ускоряя их развитие. Признавая более быстрый прогресс ИИ в мирных секторах, стратегия подчеркивает необходимость изучения этих достижений, особенно в области крупных языковых моделей.

Несмотря на толчок к интеграции ИИ, стратегия признает потенциальные опасности, связанные с этой технологией, особенно в сфере автономных вооружений. В ответ на это Директива 3000.09, первоначально сформулированная в 2012 году, была обновлена для решения проблем, связанных с контролем и применением летальной силы с помощью ИИ.

Директива определяет политику Министерства обороны США по разработке и развертыванию автономных и полуавтономных функций в системах вооружений, охватывающей как управляемые человеком, так и беспилотные платформы.

В ЕС разрабатывают конкурента ChatGPT и Bard

Стартап в сфере искусственного интеллекта Aleph Alpha привлек более 500 млн долл. от консорциума немецких промышленных гигантов и финансовых инвесторов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Aleph Alpha работает над созданием европейского конкурента большим языковым моделям (LLM), таким как ChatGPT и Bard.

Schwarz Group и венчурное подразделение Robert Bosch GmbH присоединились к группе из семи новых инвесторов в раунде финансирования, в которую вошли SAP SE и Hewlett Packard Enterprise.

Компании заявили, что их инвестиции включают в себя "обязательства относительно совместного развития бизнеса" с Aleph Alpha, но не предоставили дополнительных деталей. Крайний для Aleph Alpha раунд привлечения 23 млн. евро был в 2021 году.

Компания Aleph Alpha была основана в Гейдельберге, Германии, Йонасе Андрулисе, бывшем инженере SAP и Apple. Хотя компания работает над LLM, Андрулис предложил дополнительные услуги для европейских предприятий, такие как безопасность и конфиденциальность данных.

В инвестиционном объявлении Aleph Alpha не указана оценка.