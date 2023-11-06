ИИ-стартап на 500 млн дол. В ЕС разрабатывают конкурента ChatGPT

Aleph Alpha работает над созданием европейского конкурента большим языковым моделям (LLM), таким как ChatGPT и Bard.
В ЕС разрабатывают конкурента ChatGPT и Bard
Стартап в сфере искусственного интеллекта Aleph Alpha привлек более 500 млн долл. от консорциума немецких промышленных гигантов и финансовых инвесторов.
Об этом сообщает Bloomberg.
Aleph Alpha работает над созданием европейского конкурента большим языковым моделям (LLM), таким как ChatGPT и Bard.
Schwarz Group и венчурное подразделение Robert Bosch GmbH присоединились к группе из семи новых инвесторов в раунде финансирования, в которую вошли SAP SE и Hewlett Packard Enterprise.
Компании заявили, что их инвестиции включают в себя "обязательства относительно совместного развития бизнеса" с Aleph Alpha, но не предоставили дополнительных деталей. Крайний для Aleph Alpha раунд привлечения 23 млн. евро был в 2021 году.
Компания Aleph Alpha была основана в Гейдельберге, Германии, Йонасе Андрулисе, бывшем инженере SAP и Apple. Хотя компания работает над LLM, Андрулис предложил дополнительные услуги для европейских предприятий, такие как безопасность и конфиденциальность данных.
В инвестиционном объявлении Aleph Alpha не указана оценка.
Что люди чаще всего обсуждают с искусственным интеллектом
Авторами исследования стали ученые из Калифорнийского университета в Беркли (США), Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Карнеги-Меллона.
Ученые проанализировали масштабный набор данных из миллиона реальных диалогов.
Они пришли к выводу, что к нейросетям обращаются люди со всего мира, поскольку общение с ИИ происходило на 150 языках.
Как удалось выяснить, почти 50% разговоров с чатботами были посвящены "служебным" темам, к примеру, компьютерному программированию, работе с текстами и даже садоводству.
Кроме того, отмечается, что топтема в таких диалогах – устранение ошибок программного обеспечения и решение задач.
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