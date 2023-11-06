ШІ-стартап на 500 млн дол. У ЄС розробляють конкурента ChatGPT

Aleph Alpha працює над створенням європейського конкурента великим мовним моделям (LLM), таким як ChatGPT та Bard.

У ЄС розробляють конкурента ChatGPT та Bard

Стартап у сфері штучного інтелекту Aleph Alpha залучив понад 500 млн дол від консорціуму німецьких промислових гігантів та фінансових інвесторів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що Aleph Alpha працює над створенням європейського конкурента великим мовним моделям (LLM), таким як ChatGPT та Bard.

Schwarz Group і венчурний підрозділ Robert Bosch GmbH приєдналися до групи з семи нових інвесторів у раунді фінансування, до якої увійшли SAP SE та Hewlett Packard Enterprise.

Компанії заявили, що їхні інвестиції включають "зобов'язання щодо спільного розвитку бізнесу" з Aleph Alpha, але не надали додаткових деталей. Крайній для Aleph Alpha раунд залучення 23 млн євро був у 2021 році.

Компанія Aleph Alpha була заснована в Гейдельберзі, Німеччина, Йонасом Андрулісом, колишнім інженером SAP та Apple. Хоча компанія працює над технологією LLM, Андруліс запропонував додаткові послуги для європейських підприємств, такі як безпека та конфіденційність даних.

В інвестиційному оголошенні Aleph Alpha не вказана оцінка.

Що люди найчастіше обговорюють зі штучним інтелектом

Зазначається, що авторами дослідження стали науковці з Каліфорнійського університету в Берклі (США), Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Університету Карнегі-Меллона.

Вчені проаналізували масштабний набір даних із мільйона реальних діалогів.

Вони дійшли висновку, що до нейромереж звертаються люди з усього світу, оскільки спілкування з ШІ відбувалося 150 мовами.

Як вдалося з’ясувати, майже 50% розмов із чатботами була присвячена "службовим" темам, до прикладу, комп'ютерному програмуванню, роботі з текстами та навіть садівництво.

Окрім того, наголошується, що топтема у таких діалогах - усунення помилок програмного забезпечення та розв'язання задач.