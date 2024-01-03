РФ использует китайские станки в военной промышленности — FT

Поставки в Россию важного класса современных станков из Китая выросли в десять раз после полномасштабного вторжения РФ в Украину, китайские производители теперь доминируют в торговле высокоточными устройствами с числовым программным управлением (ЧПК), важными для российской военной промышленности.

Китай увеличил поставки современных станков в РФ

Стремительный рост поставок станков с ЧПУ, позволяющих чрезвычайно точно фрезеровать металл, вызывает большую обеспокоенность у союзников Украины на фоне попыток ограничить доступ России к этому оборудованию.

Российские таможенные данные показывают, что в июле 2023 года китайские производители отгрузили инструментов с ЧПУ на $68 млн, что является последней доступной цифрой, которую можно проверить по сравнению с лишь $6,5 млн в феврале 2022 года.

Доцент Сингапурской школы международных исследований им. С. Раджаратнама Майкл Раска сказал, что экспорт станков с ЧПУ является примером того, как Китай и Россия углубляют военно-промышленное партнерство.

Пекин и Москва обладают одинаковым политическим интересом, который заключается в том, чтобы бросить вызов и противостоять США, пояснил Раска.

Дело в том, что Россия была отрезана от импорта европейского оборудования, и у нее нет другого выбора, кроме как полагаться на Китай, – добавил он. Поделиться

Поставки инструментов с ЧПУ в Россию с ЕС, который исторически являлся основным источником таких устройств для РФ, резко сократился из-за усиления санкций с февраля 2022 года. Аналитики говорят, что Москва стремится получать инструменты с ЧПУ из источников вне международного контроля.

Таможенные декларации показывают, что устройства с ЧПУ китайского происхождения составляли 57% российского импорта по стоимости в июле, в то время как до полномасштабной войны этот показатель составлял всего 12%. Это свидетельствует о том, что Москва также продолжала импортировать значительные объемы инструментов из ЧПУ, изготовленных на Тайване и в Южной Корее.

В ноябре США ввели широкие санкции. Китайские компании, продолжающие торговать с российскими импортерами, теперь рискуют столкнуться с ограничениями со стороны США, которые могут поставить под угрозу способность торговать на других рынках.

Пекин настаивает на том, что не снабжает летальным оружием в Москву и отрицает поддержку вторжения в Украину, но также отказывается от применения санкций. Торговля между Китаем и РФ, включая нефть, оборудование, потребительские товары и автомобили, помогает поддерживать пострадавшую от санкций российскую экономику. Лидер Китая Си Цзиньпин заявлял в октябре 2023 года, что годовой товарооборот между двумя странами достиг "исторического максимума" – почти 200 миллиардов долларов.

Аналитик организации по анализу конфликтов C4ADS Аллен Маггард говорит, что инструменты с ЧПУ помогают быстро изготавливать сложные компоненты из металла и других твердых материалов с постоянной степенью точности. Эти качества делают станки с ЧПУ особенно ценными для оборонного производства.

В то же время, такие устройства достаточно большие, что затрудняет их контрабандный ввоз в Россию из стран Запада по сравнению с меньшими компонентами, такими как микрочипы.

Анализ записей об экспорте, проведенный FT, показывает, что некоторые из главных экспортеров имеют тесные связи с Народно-освободительной армией Китая.

К примеру, китайская компания Wuhan Huazhong Numerical Control увеличила экспорт в Россию. В 2017 году она была главным подрядчиком в проекте замены иностранных систем ЧПУ на отечественные в оборонной промышленности страны и работала с китайским производителем реактивных истребителей Shenyang Aircraft Corporation.

HuazhongCNC сама являлась объектом санкций США между 2008 и 2010 годами в соответствии с законом, запрещающим передачу военных технологий или оборудования в Сирию, Иран и Северную Корею.

Бывший заместитель помощника торгового представителя США Эмили Килкриз заявила, что Вашингтон неохотно использовал финансовые санкции против помогающих России китайских компаний из-за опасений, что это снизит эффективность таких мер в случае кризиса в отношениях с Пекином.

Эта динамика по поводу чрезмерного использования санкций очень волнует администрацию. Они знают, что эти санкции и экспортный контроль никогда не будут идеальными. И потому они действительно сосредоточены на том, чтобы Россия получала некачественные товары, – добавила Килкриз. Поделиться

Анализ Института развивающихся экономик Банка Финляндии свидетельствует, что средняя цена для России на набор китайских товаров, которые могут поддержать ее военные усилия, выросла на 78% с 2021 по 2023 год. Цена китайского экспорта тех же товаров в другие страны выросла всего на 12%.

По словам директора Евразийского центра Карнеги в Берлине Александра Габуева, действующие санкции США и экспортный контроль против военных подрядчиков Пекина по другим вопросам привели к тому, что многие китайские компании игнорируют потенциальные риски санкций со стороны США.

Многие китайские компании ожидают, что рано или поздно все компании, связанные с Народно-освободительной армией, попадут под санкции, – пояснил Габуев. Поделиться

Непонятно, как Россия развернула импортируемые ею китайские устройства с ЧПУ. Маггард считает, что российские оборонные заводы только начинают использовать китайские станки.

Аналитики пока не могут точно идентифицировать, используются ли китайские станки с ЧПУ в РФ. На фотографиях и видео в социальных сетях или пропагандистских программах видны станки с ЧПУ европейских, тайваньских, корейских или японских поставщиков.

Эту картину подтверждают и другие источники. К примеру, таможенные записи показывают, что крупный российский импортер станков с ЧПУ CFT, который сейчас находится под санкциями, до июля прошлого года импортировал очень мало продукции китайского происхождения. Утечка внутренних документов компании свидетельствует о том, что она является поставщиком российских оборонных производителей, в частности компании "Аэроскан", производящей беспилотники "Ланцет".

Аналитик исследовательской и правозащитной организации Совет экономической безопасности Украины Елена Юрченко сказала, что было бы "почти невозможно" использовать китайский станок с ЧПУ на заводе, который построил свои производственные процессы на инструменте другого производителя с другими техническими характеристиками.

Предпочтение оборудованию из других стран может также отражать скептицизм среди оборонных производителей в России по качеству китайских станков. Маггард обращает внимание на недавние публичные комментарии российского отраслевого эксперта, заявившего, что китайские инструменты менее точны и имеют более короткий срок эксплуатации, чем оборудование, изготовленное немецкими и японскими компаниями.