Икону со Сталиным нашли в тбилисском храме. Общественность Грузии возмущена

В храме Тбилиси висит икона с диктатором Сталиным

В главном соборе Тбилиси – храме Святой Троицы ("Самеба") – нашли икону, где вместе с русской святой Матроной Московской изображен советский диктатор Иосиф Сталин.

Речь идет об иконе святой Матроны Московской, которая причислена к лику святых решением Русской православной церкви в 2004 году. Сталин изображен в пальто, прорисованы его прическа и усы. То есть узнать его на изображении очень легко.

Заметил икону и опубликовал видео из собора историк Гиорги Канделаки.

Икона Иосифа Сталина, инициатора уничтожения независимости Грузии, убийцы тысячного духовенства и создателя советской тоталитарной системы в Троицком соборе. Очередной успех российской информационной боевой машины, время заметить, – написал он. Поделиться

Это сообщение вызвало негодование в соцсетях. Люди протестуют против появления тирана в церкви и требуют объяснения, как и почему это произошло.

Основатель Республиканской партии Грузии, диссидент советских времен Леван Берденишвили заявил, что этот инцидент свидетельствует об очень серьезной проблеме:

Если люди думают, что Сталин – свят, то эти люди сами совсем не святые. Поделиться

Лаборатория изучения советского прошлого (СОВЛАБ), которая сосредоточена на теме расстрелов священнослужителей при правлении Сталина, осудила появление этого изображения в храме.

Поруганием над памятью жертв советско-российского тоталитаризма является наличие этой иконы в Свято-Троицком соборе незадолго до 103-й годовщины оккупации Грузии Советской Россией (инициатором которой был Иосиф Сталин), – говорится в заявлении. Поделиться

А богослов Гоча Барнов заявил телеканалу "Мтавари Архи", что наличие иконы в соборе является "богохульством" и что она должна быть немедленно изъята.

Реакция храма на упреки об иконе со Сталиным

В то же время глава службы по связям с общественностью патриархии отец Андриа Джагмаидзе заявил, что икона находится в соборе уже несколько месяцев, но вопрос об изображении Сталина на иконе якобы подняли специально именно сейчас, чтобы "испортить праздник Рождества Христова".

Выяснилось, что икона храма была подарена руководителями пророссийской политической силы "Альянс патриотов Грузии". Поскольку Сталин встретился в 1941 году с Матроной и именно она уговорила его не покидать столицу, когда к Москве подошли немецкие войска. Кроме того, по ее совету Сталин якобы распорядился вынести на линию фронта икону Казанской Божьей матери.

Позже икону в храме Святой Троицы неизвестные облили краской. Полиция начала производство по статье 166 Кодекса административных правонарушений Грузии.