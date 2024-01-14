В Тбилиси пророссийские активисты вышли на протест из-за "осквернения" иконы со Сталиным
Категория
Мир
Дата публикации

В Тбилиси пророссийские активисты вышли на протест из-за "осквернения" иконы со Сталиным

Грузия
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Источник:  SOVA

В Тбилиси, столице Грузии, прошел протест с требованием наказания художницы, обвиняемой в "осквернении" религиозной иконы с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.

В Грузии протестовали из-за "осквернения" иконы со Сталиным

Как сообщают грузинские СМИ, протест прошел при участии представителей радикального движения Alt-info 13 января.

Они провели акцию у парламента Грузии в Тбилиси после обливания краской иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина.

Мы собрались здесь с конкретным требованием, этим требованием есть справедливость. Мы требуем наказания всех, кто обращается с нашей матерью-церковью в той форме, которая переходит границу, — сказал один из лидеров движения, участник акции Зураб Махарадзе.

Демонстранты требуют переквалифицировать административное дело о мелком хулиганстве в уголовную статью.

Одновременно они призвали усилить наказание за незаконное препятствие в исполнении религиозных обрядов путем насилия, угроз или оскорблений чувств верующих. В настоящее время эта статья в Уголовном кодексе Грузии предусматривает до года лишения свободы.

Икона Иосифа Сталина в Грузии: что известно

6 января общественная активистка Ната Перадзе опубликовала видео, на кадрах которого видна облитая икона диктатора Иосифа Сталина в Кафедральном соборе святой Троицы.

Глава прессслужбы Патриархии Грузии Андрей Джагмаидзе подтвердил, что Сталин действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом "другой контекст".

В МВД Грузии сообщили, что по факту инцидента возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.

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