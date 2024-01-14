В Тбилиси пророссийские активисты вышли на протест из-за "осквернения" иконы со Сталиным

В Тбилиси, столице Грузии, прошел протест с требованием наказания художницы, обвиняемой в "осквернении" религиозной иконы с изображением советского диктатора Иосифа Сталина.

В Грузии протестовали из-за "осквернения" иконы со Сталиным

Как сообщают грузинские СМИ, протест прошел при участии представителей радикального движения Alt-info 13 января.

Они провели акцию у парламента Грузии в Тбилиси после обливания краской иконы Матроны Московской с изображением Иосифа Сталина.

Мы собрались здесь с конкретным требованием, этим требованием есть справедливость. Мы требуем наказания всех, кто обращается с нашей матерью-церковью в той форме, которая переходит границу, — сказал один из лидеров движения, участник акции Зураб Махарадзе. Поделиться

Демонстранты требуют переквалифицировать административное дело о мелком хулиганстве в уголовную статью.

Одновременно они призвали усилить наказание за незаконное препятствие в исполнении религиозных обрядов путем насилия, угроз или оскорблений чувств верующих. В настоящее время эта статья в Уголовном кодексе Грузии предусматривает до года лишения свободы.

In Tbilisi, the pro-Russian ultra-conservative movement “Alt-info” is rallying outside parliament due to the “insult” of an icon with Stalin by social activists pic.twitter.com/wxHpQ5GH6t — 🇺🇦 paolo rel (@paolobucci18) January 13, 2024

Икона Иосифа Сталина в Грузии: что известно

6 января общественная активистка Ната Перадзе опубликовала видео, на кадрах которого видна облитая икона диктатора Иосифа Сталина в Кафедральном соборе святой Троицы.

Глава прессслужбы Патриархии Грузии Андрей Джагмаидзе подтвердил, что Сталин действительно изображен на иконе Святой Матроны, и объяснил, что в этом "другой контекст".

В МВД Грузии сообщили, что по факту инцидента возбуждено дело по статье 166 Кодекса об административных правонарушениях, которая подразумевает мелкое хулиганство.