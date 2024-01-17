ОМОН пытается разогнать многотысячный протест в Башкирии — видео

Власти РФ приказали бойцам ОМОНа разогнать участников масштабной акции протеста в Башкортостане. Местное население уже начали бить дубинками, а также применили против митингующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Массовые протесты в Башкирии: что происходит

Что важно понимать, масштабная акция протеста в Башкортостане продолжается несколько суток.

Ее участниками стали тысячи человек (по состоянию на 17 января речь идет о примерно 3 тысячах - ред.), требующих у диктатора Владимира Путина отставки временного главы республики Радия Хабирова.

Кроме того, люди хотят, чтобы власти освободили известного активиста Фаиля Алсынова, которого приговорили к четырем годам лишения свободы по делу о разжигании межнациональной розни.

Протесты начались 15 января в городе Баймак и не прекращаются до сих пор.

Во время акции протеста в Башкирии начались столкновения между людьми и ОМОНом

К разгону митингующих власти РФ уже привлекла бойцов ОМОНа.

По словам российских оппозиционных СМИ, первых демонстрантов задержали после того, как протестующим удалось оттеснить на несколько метров бойцов ОМОНа, которые стояли со щитами у здания суда.

Омоновцы били протестующих дубинками, в ответ их забрасывали кусками снега, а также перчатками и шапками. Кроме того, в сторону омоновцев, как утверждается, летели их же дубинки. Анонимные Telegram-каналы сообщили, что против собравшихся возле здания суда применили слезоточивый газ. СМИ сообщают, что в протестующих бросали дымовые шашки, активисты бросили их обратно в омоновцев. Sota заявила, что против демонстрантов также применили светошумовые гранаты. Поделиться

Также сообщается, что ОМОН начал задерживать протестующих. Среди местных жителей есть по меньшей мере двое пострадавших.

Одному из активистов, как утверждают СМИ, вручили повестку в военкомат, после чего увезли в ФСБ.