"Мы не нацисты, мы народ". Тысячи людей вышли протестовать в Башкирии

15 января в Башкортостане вспыхнули многотысячные протесты — местное население уже записало специальное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором требует отставки временного главы республики Радия Хабирова.
В Башкирии проходит масштабная акция протеста
Согласно данным российских оппозиционных СМИ, тысячи человек собрались у районного суда в городе Баймак Республики Башкортостан, чтобы поддержать местного активиста Фаиля Алсынова.
Что важно понимать, его по просьбе главы республики судят за разжигание межнациональной розни.
15 января в суде состоялись прения сторон и прозвучало последнее слово. Приговор будет оглашен уже 17 января.
По словам Алсынов, он не рассчитывал на столь мощную поддержку со стороны местных.
Гособвинение запросило для активиста 4 года колонии — процесс проходит в закрытом режиме.
Участники протеста уже записали обращение к главе Кремля Владимиру Путину со своими четкими требованиями.
Что известно о Фаиле Алсынове
Фаиль Алсынов — один из самых известных башкирских общественных активистов, публично выступавший за суверенитет Башкортостана.
В августе 203 года Следственный комитет по просьбе временно главы республики Радия Хабирова возбудил дело в отношении Алсынова по статье «возбуждение ненависти» (ч.1 ст. 282 УК РФ, вплоть до пяти лет колонии).
По версии следствия, в апреле общественный деятель выступил с речью на башкирском языке, в котором «отрицательно оцениваются» «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне».
▪️В этой речи активист, в частности, сказал, что «армяне поедут на свою родину, "кара халик" — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан.
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