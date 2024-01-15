"Мы не нацисты, мы народ". Тысячи людей вышли протестовать в Башкирии

15 января в Башкортостане вспыхнули многотысячные протесты — местное население уже записало специальное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину, в котором требует отставки временного главы республики Радия Хабирова.

В Башкирии проходит масштабная акция протеста

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, тысячи человек собрались у районного суда в городе Баймак Республики Башкортостан, чтобы поддержать местного активиста Фаиля Алсынова.

Что важно понимать, его по просьбе главы республики судят за разжигание межнациональной розни.

У суда собралось около 5 тысяч человек: приблизительно 2,5-3 тысяч на улице, практически столько же сидят по машинам, — пишет один из местных телеграмм-каналов. Поделиться

15 января в суде состоялись прения сторон и прозвучало последнее слово. Приговор будет оглашен уже 17 января.

По словам Алсынов, он не рассчитывал на столь мощную поддержку со стороны местных.

Гособвинение запросило для активиста 4 года колонии — процесс проходит в закрытом режиме.

Участники протеста уже записали обращение к главе Кремля Владимиру Путину со своими четкими требованиями.

Мы не экстремисты, мы не нацисты, мы народ, который хочет соблюдения конституционных прав. Мы хотим соблюдения закона. У нас не должен закон исполняться только в угоду одного руководителя Хабирова. Мы требуем отставки Хабирова, просим, чтобы было внешнее управление, — заявил один из митингующих. Поделиться

Что известно о Фаиле Алсынове

Фаиль Алсынов — один из самых известных башкирских общественных активистов, публично выступавший за суверенитет Башкортостана.

В августе 203 года Следственный комитет по просьбе временно главы республики Радия Хабирова возбудил дело в отношении Алсынова по статье «возбуждение ненависти» (ч.1 ст. 282 УК РФ, вплоть до пяти лет колонии).

По версии следствия, в апреле общественный деятель выступил с речью на башкирском языке, в котором «отрицательно оцениваются» «жители Кавказа», «Средней Азии», «армяне».

▪️В этой речи активист, в частности, сказал, что «армяне поедут на свою родину, "кара халик" — к себе, русские — в свою Рязань, татары — в свой Татарстан.