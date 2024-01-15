Из-за нехватки кадров на оккупированных территориях россияне продолжают завозить медицинские бригады с территории РФ. На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли медики из Карелии.

Россияне свозят своих медиков на оккупированные украинские территории

По данным национального сопротивления, на временно оккупированные территории Запорожской области прибыли медики из Карелии. В частности, работают анестезиологи, хирург-онколог, врачи УЗИ-диагностики и терапевты.

Это происходит на ротационной основе с выплатами премии для участников незаконной командировки. Даже при оказании экстренной помощи предпочтение отдается россиянам, сообщили в ЦНС. Поделиться

Поэтому во временно оккупированных регионах критическая ситуация на фоне обострения эпидемиологической ситуации и гуманитарного кризиса в целом. Смертность посреди гражданского населения значительно растет.

В сопротивлении добавляют: в то же время, качество и доступность медицинских услуг для местного населения остаются на критически низком уровне.

Что известно о ситуации на оккупированных территориях

По информации представителей Центра национального сопротивления, что в течение многих месяцев так называемые российские оккупационные власти не могут улучшить социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях востока Украины.

В частности, среди причин недовольства жителей оккупированных территорий:

тотальная безработица, обусловленная прибытием на ТОТ трудовых мигрантов из стран центральной Азии;

постоянные перебои системы централизованного отопления;

отсутствие нормального медицинского обеспечения;

нежелание оккупационных властей выплачивать социальные выплаты местным жителям, особенно людям пенсионного возраста.

Следовательно, задекларированная российской стороной улучшенная жизнь на ВТО так и осталась нереализованной, поскольку оккупанты не имели и не имеют целью улучшать социально-экономический уровень на захваченных территориях, — подчеркивают аналитики ЦНС. Поделиться

Они призывают жителей оккупированных Россией территорий востока Украины передавать через определенные каналы связи краткую и актуальную информацию о размещении сил преступной армии и враждебных передвижениях для дальнейшей ликвидации оккупантов украинскими военными.