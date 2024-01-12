РФ вывезла из оккупированной Феодосии в Турцию более 2,8 тыс тонн похищенного подсолнечника

Российские захватчики загрузили на судно GAM EXPRESS (EX-LADY EMAN, NARSIS, HAJE AMIRA) в оккупированной Феодосии партию семян подсолнечника, похищенную в оккупированной части Запорожской области. Его уже доставили в порт Самсун (Турция). Об этом сообщили журналисты-расследователи проекта SeaKrime, проследившие весь путь балкера.

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По словам расследователей, GAM EXPRESS снова зашел в оккупированный Крым после 4-летнего перерыва.

Его удалось заметить 18 декабря 2023 года на одном из фото, опубликованном в сети.

Что важно понимать, именно это судно осуществляло незаконные судоходы в оккупированный Крым в период 2017-2019 гг.

Оно находится в базе нарушителей Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований и редакции BlackSeaNews.

GAM EXPRESS выключил AIS 12.12.2023 15:28 UTC (по данным платформы MarineTraffic), зашел в оккупированную Феодосию в период между 12 и 18 декабря 2023 года. Он покинул Феодосийский порт вечером 10 января или в ночь на 10 января.

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В базе Equasis можно найти информацию об управлении судном-нарушителем GAM EXPRESS.

Как отмечают журналисты-расследователи, оно оформлено на зарегистрированную в Румынии компанию MGA SHIPPING CO.

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10 января 2024 года на партию семян подсолнечника на судне GAM EXPRESS был оформлен фитосанитарный сертификат №792236306100124002.

Документ подписан ответственным должностным лицом таможенного поста Феодосии Глазкрицкой (Степаненко) Ольгой Ивановной. Объем партии семян подсолнечника на судне GAM EXPRESS – 2850.95 тонн. По документу, партия подсолнечника оформлена для Турции, порт Самсун. Поделиться

Кроме того, подчеркивается, что от продавца документы подписаны учредителем Агрогруп Дмитрием Черкесовым, а от покупателя – директором турецкой компании гражданином Украины Пашковским Леонидом Борисовичем.

Журналисты SeaKrime также располагают и другими доказательствами происхождения партии семян подсолнечника на GAM EXPRESS из оккупированной части Запорожской области, однако они не могут быть опубликованы из-за необходимости защиты источников.