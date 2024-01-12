РФ вивезла з окупованої Феодосії до Туреччини понад 2,8 тис тонн викраденого соняшника

Російські загарбники завантажили на судно GAM EXPRESS (EX-LADY EMAN, NARSIS, HAJE AMIRA) в окупованій Феодосії партію насіння соняшника, яку викрали в окупованій частині Запорізької області. Його вже доставили в порт Самсун (Туреччина). Про це повідомили журналісти-розслідувачі проєкту SeaKrime, які простежили весь шлях балкера.

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За словами розслідувачів, GAM EXPRESS знов прийшов в окупований Крим після 4-річної перерви.

Його вдалося помітити 18 грудня 2023 року на одному з фото, яке було опубліковане у мережі.

Що важливо розуміти, саме це судно здійснювало незаконні суднозаходження в окупований Крим у період 2017-2019 рр.

Воно знаходиться в базі порушників Моніторингової групи «Інституту Чорноморських стратегічних досліджень» та редакції BlackSeaNews.

GAM EXPRESS вимкнув AIS 12.12.2023 15:28 UTC (за даними платформи MarineTraffic), зайшов в окуповану Феодосію в період між 12 та 18 грудня 2023. Він покинув Феодосійський порт ввечері 10 січня або в ніч 10/11 січня 2024, судно було завантажене.

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У базі Equasis можна знайти інформацію про управління судном-порушником GAM EXPRESS.

Як зазначають журналісти-розслідувачі, воно оформлене на компанію MGA SHIPPING CO, яка зареєстрована у Румунії.

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10 січня 2024 року на партію насіння соняшника на судні GAM EXPRESS було оформлено фітосанітарний сертифікат № 792236306100124002.

Документ підписано відповідальною посадовою особою Феодосійського митного посту Глазкрицькою (Степаненко) Ольгою Іванівною. Обсяг партії насіння соняшника на судні GAM EXPRESS – 2850.95 тонн. За документом, партію соняшника оформлено для Туреччини, порт Самсун. Поширити

Окрім того, наголошується, що від продавця документи підписані засновником Агрогруп Дмитром Черкесовим, а від покупця – директором турецької компанії громадянином України Пашковським Леонідом Борисовичем.

Журналісти SeaKrime також мають й інші докази походження партії насіння соняшника на GAM EXPRESS з окупованої частини Запорізької області, однак вони не можуть бути опубліковані через необхідність захисту джерел.