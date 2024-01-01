РФ мінує Чорне море авіабомбами для перешкоджання роботі зернового коридору
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ мінує Чорне море авіабомбами для перешкоджання роботі зернового коридору

Су-24М
Read in English
Джерело:  Українська правда

Після відновлення Україною контролю над Чорним морем і роботи "зернового коридору" російські окупанти вдаються до різних підлостей. Так, з літаків військові РФ дистанційно скидають керовані авіабомби, які вибухають, коли над ними пропливає корабель.

РФ дистанційно мінує Чорне море

Після початку роботи українського "зернового коридору" у Чорному морі російські окупанти почали мінувати акваторію КАБ.

Росію не задовольняє робота "зернового коридору" в обхід її позиції. Країна-агресорка намагається продовжувати обстріли ракетами і дронами.

За словами заступника міністра інфраструктури Юрія Васькова, станом на кінець 2023 року майже 180 об'єктів портової інфраструктури були повністю чи частково знищені.

Росіяни не були б самими собою, якби не вигадали якісь нові можливості зриву нормальної роботи українського коридору. З останніх пакостей авторства російських військових варто згадати дистанційне мінування моря керованими авіабомбами, – кажуть експерти.

Бомбардувальники ЗС РФ скидають із безпечної для себе відстані на наймілкіші частини морського шляху КАБи зі спеціальними датчиками, які вибухають, коли над ними пропливає корабель. За таким заняттям українська ракета ППО і зловила російський Су-24М 5 грудня біля Зміїного.

ПС знищили російський бомбардувальник Су-24М

Зенітники Повітряних сил знищили в районі острова Зміїний ворожий бомбардувальник Су-24М, який намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Давно не було у нашому активі збитих російських "сушок"! Виправляємо цю ситуацію! Схоже, крейсер "Москва" скоро стане авіаносцем!

Радий вам повідомити про знищення російського бомбардувальника Су-24М в районі острова Зміїний, який під прикриттям винищувача Су-30СМ намагався завдати ракетно-бомбового удару по півдню Одещини.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Повітряні сили "підловили" російські літаки Су-34 на ризику ­— Ігнат
Парашют
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У Росії вигадали "причину" втрати одразу трьох літаків Су-34
Су-34
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Скільки літаків РФ збили ЗСУ протягом 2023 року — відповідь Страткому
СтратКом ЗСУ
Знищений літак армії РФ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм