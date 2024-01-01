РФ минирует Черное море авиабомбами для препятствования работе зернового коридора

После восстановления Украиной контроля над Черным морем и работы "зернового коридора" российские оккупанты прибегают к разным подлостям. Так, с самолетов военные РФ дистанционно сбрасывают управляемые авиабомбы, которые взрываются, когда над ними проплывает корабль.
РФ дистанционно минует Черное море
После начала работы украинского "зернового коридора" в Черном море российские оккупанты начали минировать акваторию КАБ.
Россию не удовлетворяет работа "зернового коридора" в обход ее позиции. Страна-агрессор пытается продолжать обстрелы ракетами и дронами.
По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова, по состоянию на конец 2023 года около 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены.
Бомбардировщики ВС РФ сбрасывают с безопасного для себя расстояния на самые мелкие части морского пути КАБ со взрывчатыми специальными датчиками, когда над ними проплывает корабль. На таком занятии украинская ракета ПВО и поймала российский Су-24М 5 декабря возле Змеиного.
ПС уничтожили российский бомбардировщик Су-24М
Зенитчики Воздушных сил уничтожили в районе острова Змеиный вражеский бомбардировщик Су-24М, пытавшийся нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одещины.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.
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