РФ минирует Черное море авиабомбами для препятствования работе зернового коридора

После восстановления Украиной контроля над Черным морем и работы "зернового коридора" российские оккупанты прибегают к разным подлостям. Так, с самолетов военные РФ дистанционно сбрасывают управляемые авиабомбы, которые взрываются, когда над ними проплывает корабль.

РФ дистанционно минует Черное море

После начала работы украинского "зернового коридора" в Черном море российские оккупанты начали минировать акваторию КАБ.

Россию не удовлетворяет работа "зернового коридора" в обход ее позиции. Страна-агрессор пытается продолжать обстрелы ракетами и дронами.

По словам заместителя министра инфраструктуры Юрия Васькова, по состоянию на конец 2023 года около 180 объектов портовой инфраструктуры были полностью или частично уничтожены.

Россияне не были бы самими собой, если бы не придумали новые возможности срыва нормальной работы украинского коридора. Из последних пакостей авторства российских военных следует упомянуть дистанционное минирование моря управляемыми авиабомбами, – говорят эксперты. Поделиться

Бомбардировщики ВС РФ сбрасывают с безопасного для себя расстояния на самые мелкие части морского пути КАБ со взрывчатыми специальными датчиками, когда над ними проплывает корабль. На таком занятии украинская ракета ПВО и поймала российский Су-24М 5 декабря возле Змеиного.

ПС уничтожили российский бомбардировщик Су-24М

Зенитчики Воздушных сил уничтожили в районе острова Змеиный вражеский бомбардировщик Су-24М, пытавшийся нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одещины.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Давно не было в нашем активе сбитых российских "сушек"! Исправляем эту ситуацию! Похоже, крейсер "Москва" скоро станет авианосцем! Поделиться