Через брак кадрів на окупованих територіях росіяни продовжують завозити медичні бригади з території РФ. Так, на тимчасово окуповані території Запорізької області прибули медики з Карелії.

Росіяни звозять своїх медиків на окуповані українські території

За даними національного спротиву, на тимчасово окуповані території Запорізької області прибули медики з Карелії. Зокрема, працюють анестезіологи, хірург-онколог, лікарі УЗД-діагностики і терапевти.

Це відбувається на ротаційній основі з виплатами премії для учасників незаконного відрядження. Навіть при наданні екстреної допомоги перевага надається росіянам, — повідомили в ЦНС. Поширити

Через це в тимчасово окупованих регіонах критична ситуація на фоні загострення епідеміологічної ситуації та гуманітарної кризи загалом. Смертність серед цивільного населення суттєво зростає.

У спротиві додають: водночас якість і доступність медичних послуг для місцевого населення залишаються на критично низькому рівні.

Що відомо про ситуацію на окупованих територіях

За інформацією представників Центру національного спротиву, що протягом багатьох місяців так звана російська окупаційна влада не може покращити соціально-економічну ситуацію на окупованих територіях сходу України.

Зокрема, серед причин невдоволення жителів окупованих територій:

тотальне безробіття, яке зумовлене через прибуття на ТОТ трудових мігрантів із країн центральної Азії;

постійні перебої системи централізованого опалення;

відсутність нормального медичного забезпечення;

небажання окупаційної влади виплачувати соціальні виплати місцевим мешканцям, особливо людям пенсійного віку.

Відтак, задеклароване російською стороною покращене життя на ТОТ так і залишилося не реалізованим, оскільки окупанти не мали та не мають на меті покращувати соціально-економічний рівень на захоплених територіях, — підкреслюють аналітики ЦНС. Поширити

Вони закликають жителів окупованих Росією територій сходу України передавати через визначені канали зв’язку коротку та актуальну інформацію про розміщення сил злочинної армії та ворожі пересування для подальшої ліквідації окупантів українськими військовими.