РФ планує побудувати шість "всеросійських" сміттєзвалищ на окупованій Луганщині

Росіяни на території тимчасово окупованої Луганської області планують побудувати шість всеросійських сміттєзвалищ, на які звозитимуть сміття з усієї території РФ.

Окупована Росією Луганщина потерпає від сміття

За інформацією голови військової адміністрації області Артема Лисогора, населені пункти останні півтора року потерпають від сміття, бо його ніхто не вивозить і не утилізує.

Попри це окупанти планують там побудувати ще й шість сміттєзвалищ, на які звозитимуть сміття з усієї Росії.

Обіцяють за шість років побудувати у так званій "лнр" шість всеросійських сміттєзвалищ, — зазначив він. Поширити

При цьому очільник ОВА наголосив, що населені пункти окупованої Луганської області останні півтора року потерпають від сміття, оскільки його ніхто не вивозить. Окупанти виділили лише 375 мільйонів рублів на розробку проєктів утилізації сміття.

Не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проєкти, — наголосив Лисогор. Поширити

Росіяни створюють екоцид на окупованих територіях України

У серпні 2023 року в ЛОВА повідомляли, що міста Луганської області, окуповані у 2022 році, тонуть у смітті. Сміття з кварталів не вивозиться місяцями. Населені пункти перетворюються на звалища.

Як пояснювали окупанти, причина полягає в тому, що контейнери та сміттєвози можна отримати лише від єдиного постачальника — російського екологічного оператора. Але той поки не може впоратися з обсягами замовлень.

Окрім цього, росіяни знищили щонайменше третину лісового фонду Луганської області, а також природоохоронні території.

За даними Лисогора, Луганська область мала величезний потенціал природо-заповідного фонду — загалом площа зелених насаджень складала понад 95 тисяч гектарів.

Оцінити збитки, завдані довкіллю на сьогодні дуже складно. Втім, завдяки дистанційному зондуванню земельних ділянок за допомогою супутникових технологій, та використанню інших сучасних методик, обласній екоінспекції вдалося встановити дані про знищення понад 26 тис га лісового фонду області.

За словами Лисогора, лише матеріальна шкода, заподіяна внаслідок пожеж за попередніми підрахунками, складає понад 180 млрд грн.