Російські окупанти знищили під час повномасштабного вторгнення третину лісів Луганщини — ОВА

З лютого 2022 року російська армія нанесла збитків екології Луганської області на суму понад 180 млрд грн. Це 26 тис гектарів лісового фонду регіону.

Армія РФ нищить ліси Луганщини

Росіяни знищили щонайменше третину лісового фонду Луганської області, а також природоохоронні території

Про це повідомляє глава Луганської ОВА Артем Лисогор у Telegram.

За даними Лисогора, Луганська область мала величезний потенціал природо-заповідного фонду – загалом площа зелених насаджень складала понад 95 тисяч гектарів.

Один з найбільших лісів українського сходу, унікальні степи в первозданному вигляді та десятки заказників із рідкісними видами флори та фауни. Все це сьогодні повністю знищують росіяни, – наголосив глава ОВА. Поширити

Він зауважив, що оцінити збитки, завдані довкіллю на сьогодні дуже складно. Втім, завдяки дистанційному зондуванню земельних ділянок за допомогою супутникових технологій, та використанню інших сучасних методик, обласній екоінспекції вдалося встановити дані про знищення понад 26 тис га лісового фонду області.

За словами Лисогора, лише матеріальна шкода, заподіяна внаслідок пожеж за попередніми підрахунками, складає понад 180 млрд грн.

Острів Джарилгач втратив заповідну зону

Внаслідок російської збройної агресії повністю знищено степову ділянку Джарилгацького національного природного парку та ще низки об'єктів заповідного фонду України.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Так, окупованими на сьогодні лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га. Війною уражено понад 20% природоохоронних територій України.

За повідомленням Міндовкілля, знищено всю заповідну зону – найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку. Це 1588 га.

Практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".

Загалом уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 млн га.