Российские оккупанты уничтожили во время полномасштабного вторжения треть лесов Луганщины — ОВА

С февраля 2022 года российская армия нанесла ущерб экологии Луганской области на сумму более 180 млрд грн. Это 26 тыс га лесного фонда региона.

Армия РФ уничтожает леса Луганщины

Россияне уничтожили не менее трети лесного фонда Луганской области, а также природоохранные территории

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram.

По данным Лысогора, Луганская область имела огромный потенциал природо-заповедного фонда – площадь зеленых насаждений составляла более 95 тысяч гектаров.

Один из самых больших лесов украинского востока, уникальные степи в первозданном виде и десятки заказников с редкими видами флоры и фауны. Все это сегодня полностью уничтожают россияне, – подчеркнул глава ОВА. Поделиться

Он отметил, что оценить ущерб, причиненный окружающей среде на сегодняшний день очень сложно. Впрочем, благодаря дистанционному зондированию земельных участков с помощью спутниковых технологий и использованию других современных методик, областной экоинспекции удалось установить данные об уничтожении более 26 тыс га лесного фонда области.

По словам Лысогора, только материальный ущерб, причиненный в результате пожаров по предварительным подсчетам, составляет более 180 млрд грн.

Остров Джарылгач потерял заповедную зону

В результате российской вооруженной агрессии полностью уничтожен степной участок Джарылгачского национального природного парка и ряда объектов заповедного фонда Украины.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Так, оккупированными на сегодняшний день остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 млн га. Войной поражено более 20% природоохранных территорий Украины.

По сообщению Министерства окружающей среды, уничтожена вся заповедная зона – самый ценный степной участок Джарилгачского национального природного парка. Это 1588 га.

Практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: "Архипелаг Великие и Малые Кучугуры" и "Пойма Семь Маяков".

В общей сложности поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 млн га.