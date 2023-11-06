Заповедная зона острова Джарылгач полностью уничтожена российскими оккупантами

Уничтожен самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка на Херсонщине. Это 1588 гектаров заповедной зоны.
Остров Джарылгач потерял заповедную зону
В результате российской вооруженной агрессии полностью уничтожен степной участок Джарылгачского национального природного парка и ряда объектов заповедного фонда Украины.
Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Так, оккупированными на сегодняшний день остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 млн га. Войной поражено более 20% природоохранных территорий Украины.
По сообщению Минокружения, уничтожена вся заповедная зона – самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка. Это 1588 га.
Практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: "Архипелаг Великие и Малые Кучугуры" и "Пойма Семь Маяков".
В общей сложности поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 миллиона гектаров.
В зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), имеющих статус благодаря их уникальному биоразнообразию.
Повреждены обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.
Национальный парк Джарылгач стал российским полигоном
По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталии Гуменюк, российские оккупанты искусственно соединили Джарылгач с материковой частью страны. Ведь для того чтобы использовать остров как полигон, им необходима эта коса.
На острове Джарылгач в Херсонской области был организован пункт переподготовки военных. На этой территории проводятся регулярные тренировки. В результате таких действий остров, славившийся своей уникальной природой, претерпел изменения и превратился в полигон.
Согласно ее заявлению, большинство неуправляемых пожаров, включая сезонные, от которых никто не застрахован, российские граждане оставляют без вмешательства, не делая усилий для их тушения, и лишают местных жителей возможности погасить их.
Как говорит Гуменюк, ранее российские захватчики произвели искусственное соединение острова Джарылгач с материковой частью страны. Она отмечает, что для использования острова в качестве военного полигона им необходим этот перешеек.
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