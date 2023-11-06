Заповедная зона острова Джарылгач полностью уничтожена российскими оккупантами

Остров Джарылгач потерял заповедную зону

В результате российской вооруженной агрессии полностью уничтожен степной участок Джарылгачского национального природного парка и ряда объектов заповедного фонда Украины.

Об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Так, оккупированными на сегодняшний день остаются 514 объектов природно-заповедного фонда площадью 0,80 млн га. Войной поражено более 20% природоохранных территорий Украины.

По сообщению Минокружения, уничтожена вся заповедная зона – самый ценный степной участок Джарылгачского национального природного парка. Это 1588 га.

Практически уничтожены два водно-болотных угодья международного значения: "Архипелаг Великие и Малые Кучугуры" и "Пойма Семь Маяков".

В общей сложности поражено 812 объектов природно-заповедного фонда общей площадью 0,9 миллиона гектаров.

Под угрозой уничтожения оказались 2,9 миллиона гектаров территорий Изумрудной сети – 160 территорий, являющихся частью природоохранной сети Европы и охраняемых в рамках законодательства ЕС и Совета Европы, – говорится в сообщении. Поделиться

В зоне риска находятся 17 водно-болотных угодий международного значения (под охраной Рамсарской конвенции), имеющих статус благодаря их уникальному биоразнообразию.

Повреждены обитания видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Украины, Европейский красный список видов животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения в мировом масштабе.

Этот перечень и масштабы потерь могут расти, ведь на части территорий Украины до сих пор продолжаются боевые действия, а остальные находятся под оккупацией или ожидают разминирования, – подчеркивают в Минсреды. Поделиться

Национальный парк Джарылгач стал российским полигоном

По словам руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталии Гуменюк, российские оккупанты искусственно соединили Джарылгач с материковой частью страны. Ведь для того чтобы использовать остров как полигон, им необходима эта коса.

На острове Джарылгач в Херсонской области был организован пункт переподготовки военных. На этой территории проводятся регулярные тренировки. В результате таких действий остров, славившийся своей уникальной природой, претерпел изменения и превратился в полигон.

Даже после достаточно феерического попадания и пламенного "привета" от украинских сил обороны россияне продолжают использовать эту территорию как военный полигон, относятся к ней абсолютно варварски. Это они демонстрировали и при своем присутствии на временно оккупированном правом берегу области, где национальные парки не имели для них никакого значения, – отметила Гуменюк. Поделиться

Согласно ее заявлению, большинство неуправляемых пожаров, включая сезонные, от которых никто не застрахован, российские граждане оставляют без вмешательства, не делая усилий для их тушения, и лишают местных жителей возможности погасить их.

Как говорит Гуменюк, ранее российские захватчики произвели искусственное соединение острова Джарылгач с материковой частью страны. Она отмечает, что для использования острова в качестве военного полигона им необходим этот перешеек.