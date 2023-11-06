Заповідна зона острова Джарилгач повністю знищена російськими окупантами

Острів Джарилгач втратив заповідну зону

Внаслідок російської збройної агресії повністю знищено степову ділянку Джарилгацького національного природного парку та ще низки об'єктів заповідного фонду України.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Так, окупованими на сьогодні лишаються 514 об’єктів природно-заповідного фонду площею 0,80 млн га. Війною уражено понад 20% природоохоронних територій України.

За повідомленням Міндовкілля, знищено всю заповідну зону – найціннішу степову ділянку Джарилгацького національного природного парку. Це 1588 га.

Практично знищені два водно-болотних угіддя міжнародного значення: "Архіпелаг Великі та Малі Кучугури" та "Заплава Сім Маяків".

Загалом уражено 812 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 0,9 мільйона гектарів.

Під загрозою знищення опинилися 2,9 мільйона гектарів територій Смарагдової мережі – 160 територій, що є частиною природоохоронної мережі Європи та охороняються у межах законодавства ЄС та Ради Європи, – йдеться у повідомленні. Поширити

У зоні ризику перебувають 17 водно-болотних угідь міжнародного значення (під охороною Рамсарської конвенції), які мають статус завдяки їх унікальному біорізноманіттю.

Пошкоджено місця існування видів флори та фауни, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою зникнення у світовому масштабі.

Цей перелік та масштаби втрат можуть зростати, адже на частині територій України досі тривають бойові дії, а решта перебуває під окупацією чи очікує на розмінування, – наголошують в Міндовкілля. Поширити

Національний парк Джарилгач став російським полігоном

За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталії Гуменюк, російські окупанти штучно з'єднали Джарилгач із материковою частиною країни. Адже для того, щоб використовувати острів як полігон, їм необхідна ця коса.

На острові Джарилгач у Херсонській області було організовано російський пункт перепідготовки військових. На цій території проводяться регулярні тренування. Унаслідок таких дій острів, який славився своєю унікальною природою, зазнав змін і перетворився на полігон.

Навіть після досить феєричного влучання та полум'яного "привіту" від українських сил оборони росіяни продовжують використовувати цю територію як військовий полігон, ставляться до неї абсолютно по-варварськи. Це ж вони демонстрували й за своєї присутності на тимчасово окупованому правому березі області, де національні парки не мали для них жодного значення, – зазначила Гуменюк. Поширити

Згідно з її заявою, більшість некерованих пожеж, включно із сезонними, від яких ніхто не застрахований, російські громадяни залишають без втручання, не роблячи зусиль для їхнього гасіння, і позбавляють місцевих жителів можливості погасити їх.

Як каже Гуменюк, раніше російські загарбники провели штучне з'єднання острова Джарилгач із материковою частиною країни. Вона зазначає, що для використання острова як військового полігону їм необхідний цей перешийок.