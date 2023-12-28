Росіяни на Луганщині планують ставити на військовий облік 16-річних юнаків — ОВА

Протягом наступних трьох місяців російські окупанти в так званій «ЛНР» збираються поставити на військовий облік 16-річних підлітків.
Росія ставить на облік підлітків в «ЛНР»
Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомляє, що відповідні комісії почнуть працювати на окупованій території Луганщини вже з 10 січня 2024 року.
Окупаційна адміністрація наділила такі комісії широкими повноваженнями, щоб ті встигли виконати завдання до 31 березня – коли в РФ завершаться вибори президента.
До цієї роботи залучили також підприємства, установи та організації, щоб отримувати необхідні персональні дані чоловіків.
Водночас навчальні заклади мають забезпечити термінову явку юнаків до військкоматів.
Росія вербує добровольців з Куби і Непалу
Раніше стало відомо, що російські військові продовжують вербувати іноземних добровольців для служби у підрозділах повітряно-десантних військ, що деградували після інтенсивних боїв.
Йдеться зокрема про добровольців з Непалу. Російські посередники заманюють непальських громадян обіцянками великих сум грошей і незаконно переправляють їх до Росії.
Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що кубинські добровольці також проходять службу в 106 дивізії ПДВ російської армії.
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