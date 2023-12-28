Росіяни на Луганщині планують ставити на військовий облік 16-річних юнаків — ОВА
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни на Луганщині планують ставити на військовий облік 16-річних юнаків — ОВА

Артем Лисогор / Луганська ОВА
Війська РФ

Протягом наступних трьох місяців російські окупанти в так званій «ЛНР» збираються поставити на військовий облік 16-річних підлітків.

Росія ставить на облік підлітків в «ЛНР» 

Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор повідомляє, що відповідні комісії почнуть працювати на окупованій території Луганщини вже з 10 січня 2024 року.

Окупаційна адміністрація наділила такі комісії широкими повноваженнями, щоб ті встигли виконати завдання до 31 березня – коли в РФ завершаться вибори президента.

Також виявлятимуть і старших чоловіків, які з часу окупації оминули військкомати – їх обліковуватимуть до 31 грудня.

До цієї роботи залучили також підприємства, установи та організації, щоб отримувати необхідні персональні дані чоловіків.

Водночас навчальні заклади мають забезпечити термінову явку юнаків до військкоматів.

Разом з цим, далеко не у кожному населеному пункті так званої «ЛНР» є необхідна кількість лікарів вузьких спеціальностей. Відповідно, на медичні огляди чоловіків відправлятимуть до сусідніх районів, а жителям Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Сватового та Троїцького - наказано стати на військовий облік в інших містах.

Росія вербує добровольців з Куби і Непалу

Раніше стало відомо, що російські військові продовжують вербувати іноземних добровольців для служби у підрозділах повітряно-десантних військ, що деградували після інтенсивних боїв.

Йдеться зокрема про добровольців з Непалу. Російські посередники заманюють непальських громадян обіцянками великих сум грошей і незаконно переправляють їх до Росії.

Інститут вивчення війни раніше повідомляв, що кубинські добровольці також проходять службу в 106 дивізії ПДВ російської армії.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вербує кубинців для служби в десантних військах — ISW
РФ вербує кубинців для служби в десантних військах — ISW
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ продовжує вербувати найманців з Куби для війни проти України — ЦНС
Кубинці
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
РФ вербує непальців на війну проти України — Reuters
Армія

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм