Россияне в Луганской области планируют ставить на военный учет 16-летних юношей — ОВА

В течение следующих трех месяцев российские оккупанты в так называемой “ЛНР” собираются поставить на военный учет 16-летних подростков.

Россия ставит на учет подростков в “ЛНР”

Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщает, что соответствующие комиссии начнут работать на оккупированной территории Луганской области уже с 10 января 2024 года.

Оккупационная администрация наделила такие комиссии широкими полномочиями, чтобы те успели выполнить задание до 31 марта – когда в РФ завершатся выборы президента.

Также будут выявлять и старших мужчин, которые со времени оккупации миновали военкоматы – их будут учитывать до 31 декабря. Поделиться

К этой работе привлекли предприятия, учреждения и организации, чтобы получать необходимые персональные данные мужчин.

В то же время, учебные заведения должны обеспечить срочную явку юношей к военкоматам.

Вместе с этим, далеко не в каждом населенном пункте так называемой ЛНР есть необходимое количество врачей узких специальностей. Соответственно, на медицинские осмотры мужчин будут отправлять в соседние районы, а жителям Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Кременной, Сватового и Троицкого – приказано стать на военный учет в других городах. Поделиться

Россия вербует добровольцев из Кубы и Непала

Ранее стало известно, что российские военные продолжают вербовать иностранных добровольцев для службы в подразделениях воздушно-десантных войск, деградировавшихся после интенсивных боев.

Речь идет, в частности, о добровольцах из Непала. Российские посредники привлекают непальских граждан обещаниями больших сумм денег и незаконно переправляют их в Россию.

Институт изучения войны ранее сообщал, что кубинские добровольцы также проходят службу в 106-й дивизии ВДВ российской армии.