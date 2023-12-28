Россияне в Луганской области планируют ставить на военный учет 16-летних юношей — ОВА

В течение следующих трех месяцев российские оккупанты в так называемой “ЛНР” собираются поставить на военный учет 16-летних подростков.
Россия ставит на учет подростков в “ЛНР”
Начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщает, что соответствующие комиссии начнут работать на оккупированной территории Луганской области уже с 10 января 2024 года.
Оккупационная администрация наделила такие комиссии широкими полномочиями, чтобы те успели выполнить задание до 31 марта – когда в РФ завершатся выборы президента.
К этой работе привлекли предприятия, учреждения и организации, чтобы получать необходимые персональные данные мужчин.
В то же время, учебные заведения должны обеспечить срочную явку юношей к военкоматам.
Россия вербует добровольцев из Кубы и Непала
Ранее стало известно, что российские военные продолжают вербовать иностранных добровольцев для службы в подразделениях воздушно-десантных войск, деградировавшихся после интенсивных боев.
Речь идет, в частности, о добровольцах из Непала. Российские посредники привлекают непальских граждан обещаниями больших сумм денег и незаконно переправляют их в Россию.
Институт изучения войны ранее сообщал, что кубинские добровольцы также проходят службу в 106-й дивизии ВДВ российской армии.
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