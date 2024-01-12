РФ планирует построить шесть "всероссийских" свалок на оккупированной Луганщине

Россияне на территории временно оккупированной Луганской области планируют построить шесть всероссийских свалок, на которые будут свозить мусор со всей территории РФ.

Оккупированная Россией Луганщина страдает от мусора

По информации главы военной администрации области Артема Лысогора, населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует.

Несмотря на это, оккупанты планируют там построить еще и шесть мусорных свалок, на которые будут свозить мусор со всей России.

Обещают за шесть лет построить в так называемой "лнр" шесть всероссийских свалок, - отметил он. Поделиться

При этом глава ОВА подчеркнул, что населенные пункты оккупированной Луганской области последние полтора года страдают мусором, поскольку его никто не вывозит. оккупанты выделили лишь 375 миллионов рублей на разработку проектов утилизации мусора.

Не на ликвидацию стихийных свалок, пока только на проекты, — подчеркнул Лысогор. Поделиться

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В августе 2023 года в ЛОВА сообщали, что города Луганской области, оккупированные в 2022 году, утопают в мусоре. Мусор из кварталов не вывозится месяцами. Населённые пункты превращаются в свалки.

Как объясняли оккупанты, причина состоит в том, что контейнеры и мусоровозы можно получить только от единственного поставщика — российского экологического оператора. Но тот пока не может справиться с объемами заказов.

Кроме того, россияне уничтожили по меньшей мере треть лесного фонда Луганской области, а также природоохранные территории.

По данным Лысогора, Луганская область имела огромный потенциал природо-заповедного фонда — площадь зеленых насаждений составляла более 95 тысяч гектаров.

Оценить ущерб, причиненный окружающей среде на сегодняшний день очень сложно. Впрочем, благодаря дистанционному зондированию земельных участков с помощью спутниковых технологий и использованию других современных методик, областной экоинспекции удалось установить данные об уничтожении более 26 тыс га лесного фонда области.

По словам Лысогора, только материальный ущерб, причиненный в результате пожаров по предварительным подсчетам, составляет более 180 млрд грн.