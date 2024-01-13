Россия приоритетно возвращает из украинского плена бывших заключенных

3 января Россия и Украина провели первый за полгода обмен пленными. В рамках нового обмена в Россию вернулись 248 военнослужащих, причем 180 из них были завербованы Минобороны РФ в колониях.
РФ возвращает из плена ранее завербованных в армию заключенных
Такой подход к обмену может быть связан с тем, что осужденных проще вынудить вернуться на фронт.
Об этом пишет издание "Важные истории".
3 января Россия и Украина провели первый за полгода обмен пленными. Согласно данным Минобороны РФ, в Россию вернулись 248 военнослужащих. При этом 73% из них (180 человек) были ранее завербованы Минобороны РФ в колониях, сообщает проект «Наш выход», занимающийся поиском и возвращением пленных в сотрудничество с государственной украинской платформой «Хочу найти».
Утверждается, что Украина готовила на обмен большее количество российских контрактников и мобилизованных, однако в итоговые списки попали преимущественно бывшие заключенные.
Проект «Наш выход» также опубликовал список из вернувшихся домой 248 российских пленных. «Важные истории» проверили людей из этого списка случайной выборкой и убедились, что он в основном состоит из осужденных в последние годы, которые должны были отбывать наказание во время войны в Украине. Редакция также связалась с родственниками фигурантов обменного списка и подтвердила, что они действительно возвращены в Россию 3 января.
РФ обменяла экс-заключенного Мещерякова
Среди обмененных военнопленных – заключенный колонии в Ленинградской области, завербованный в отряд Шторм-Z Антон Мещеряков, подтвердили «важным историям» его родственница и сослуживец.
До начала российского вторжения в Украину Мещеряков отбывал пятилетний срок в колонии № 4 Форносово Ленинградской области по «народной» 228 статье УК. К моменту заключения контракта с Минобороны ему оставалось сидеть два года.
Мещеряков рассказал родственнице, что в лагере его относились к нему нормально, хоть и пожаловался на отсутствие отопления. Пленных кормили кашей и хлебом, они работали на поклейке бумажных пакетов.
С момента попадания военнослужащего в плен родственники Мещерякова добивались его обмена: писали письма в разные инстанции, общались с волонтерами.
31 декабря 2023 Мещерякова и других военнопленных вывезли из лагеря на Львовщине.
Сейчас Мещеряков вместе с другими обменяемыми находится в воинской части Подмосковья. По словам собеседницы «Важных историй», военнослужащим объяснили, что там они пробудут около месяца, между тем с ними будет «работать ФСБ».
О дальнейшей судьбе бывших пленников им ничего не сказали.
Родственники опасаются, что проблемы у военнослужащего могут возникнуть из-за видеозаписи, на которой Мещеряков, находясь в плену, критиковал российское командование.
Российского убийцу вернули из украинского плена
Олег Шунин, приговоренный в январе 2023 года судом в Воронеже к 11 годам строгого режима за убийство собутыльника, также вернулся из плена, подтвердила «Важным историям» его родственница.
Проект «Наш путь» считает, что в списки на обмен в основном включили бывших заключенных, поскольку их проще снова отправить на фронт, мотивируя это необходимостью выполнить «условия» помилования.
Юрист коалиции «Призыв к совести», работающий с участвующими в войне военнослужащими, считает, что такая пропорция заключенных и обычных военных в обменных списках вряд ли обусловлена желанием вернуть их на фронт.
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