Россия приоритетно возвращает из украинского плена бывших заключенных

3 января Россия и Украина провели первый за полгода обмен пленными. В рамках нового обмена в Россию вернулись 248 военнослужащих, причем 180 из них были завербованы Минобороны РФ в колониях.

РФ возвращает из плена ранее завербованных в армию заключенных

Такой подход к обмену может быть связан с тем, что осужденных проще вынудить вернуться на фронт.

Об этом пишет издание "Важные истории".

3 января Россия и Украина провели первый за полгода обмен пленными. Согласно данным Минобороны РФ, в Россию вернулись 248 военнослужащих. При этом 73% из них (180 человек) были ранее завербованы Минобороны РФ в колониях, сообщает проект «Наш выход», занимающийся поиском и возвращением пленных в сотрудничество с государственной украинской платформой «Хочу найти».

Утверждается, что Украина готовила на обмен большее количество российских контрактников и мобилизованных, однако в итоговые списки попали преимущественно бывшие заключенные.

Проект «Наш выход» также опубликовал список из вернувшихся домой 248 российских пленных. «Важные истории» проверили людей из этого списка случайной выборкой и убедились, что он в основном состоит из осужденных в последние годы, которые должны были отбывать наказание во время войны в Украине. Редакция также связалась с родственниками фигурантов обменного списка и подтвердила, что они действительно возвращены в Россию 3 января.

РФ обменяла экс-заключенного Мещерякова

Среди обменянных – многократно осужденные, осужденные за убийства, в том числе близких членов семьи, похищение человека, ограбление и вымогательство и другие особо тяжкие преступления, – пишет издание. Поделиться

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Среди обмененных военнопленных – заключенный колонии в Ленинградской области, завербованный в отряд Шторм-Z Антон Мещеряков, подтвердили «важным историям» его родственница и сослуживец.

До начала российского вторжения в Украину Мещеряков отбывал пятилетний срок в колонии № 4 Форносово Ленинградской области по «народной» 228 статье УК. К моменту заключения контракта с Минобороны ему оставалось сидеть два года.

Получить УДО у него возможности не было, поэтому и пошел на войну, – говорит родственница Мещерякова. Поделиться

По словам бывшего сослуживца Мещерякова, в Донецкой области мужчина попал в состав отдельного отряда «черных», куда из числа бывших заключенных отбирали самых выносливых для выполнения «особо сложных задач» в ночное время. В ходе наступлений зимой и весной прошлого года большинство членов отряда «черных» погибли, некоторые до сих пор считаются пропавшими без вести. Сам Мещеряков был тяжело ранен под Марьинкой и оказался в плену, – сообщает издание. Поделиться

Мещеряков рассказал родственнице, что в лагере его относились к нему нормально, хоть и пожаловался на отсутствие отопления. Пленных кормили кашей и хлебом, они работали на поклейке бумажных пакетов.

С момента попадания военнослужащего в плен родственники Мещерякова добивались его обмена: писали письма в разные инстанции, общались с волонтерами.

Нам говорили: "Ждем обмен, ждем обмен"... А от кого этот обмен зависит, мы понять так и не смогли, – говорит родственница экс-узника. – Просто в лагере назвали списки на обмен, и в этом списке был Антон. Поделиться

31 декабря 2023 Мещерякова и других военнопленных вывезли из лагеря на Львовщине.

Несколько дней их где-то держали и собирали из разных лагерей. Где именно он не знает, но говорит, что клопы покусали. Наверное, в каком-нибудь подвале. Затем их привезли в Белгород, а 3 января отправили бортом в Москву. Перед посадкой в самолет выдали сим-карты и одежду, и он позвонил по телефону, – пояснила собеседница издания. Поделиться

Сейчас Мещеряков вместе с другими обменяемыми находится в воинской части Подмосковья. По словам собеседницы «Важных историй», военнослужащим объяснили, что там они пробудут около месяца, между тем с ними будет «работать ФСБ».

О дальнейшей судьбе бывших пленников им ничего не сказали.

Я не думаю, что Антон может вернуть на фронт. У него контракт истек еще в августе. Кроме того, много ранений: контузия, киста и гематома в голове. И обломки в теле, – говорит родственница. Поделиться

Родственники опасаются, что проблемы у военнослужащего могут возникнуть из-за видеозаписи, на которой Мещеряков, находясь в плену, критиковал российское командование.

Контузия его сильно изменила, он многое начал забывать. Он даже не помнит, в какой части служил, – говорит бывший сослуживец, который общался с Мещеряковым по телефону. Поделиться

Российского убийцу вернули из украинского плена

Олег Шунин, приговоренный в январе 2023 года судом в Воронеже к 11 годам строгого режима за убийство собутыльника, также вернулся из плена, подтвердила «Важным историям» его родственница.

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После освобождения из плена он со мной связывался, но два дня уже не выходит на связь, телефон вне зоны доступа. Сказал, что в Московской области в какой-то части они проходят медицинское обследование, ФСБ их опрашивает. Что с ним будет дальше – пока никакой информации нет вообще, – рассказала она. Поделиться

Проект «Наш путь» считает, что в списки на обмен в основном включили бывших заключенных, поскольку их проще снова отправить на фронт, мотивируя это необходимостью выполнить «условия» помилования.

Заключенными легче управлять, ими можно манипулировать, а главное их можно снова отправить на войну. Трудно отдавать себе отчет, как правительство России в очередной раз наплевало на мобилизованных, которые сейчас находятся в плену в Украине, – пишут общественные деятели, присутствовавшие во время обмена. Поделиться

Юрист коалиции «Призыв к совести», работающий с участвующими в войне военнослужащими, считает, что такая пропорция заключенных и обычных военных в обменных списках вряд ли обусловлена желанием вернуть их на фронт.