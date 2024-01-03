СБУ показала уникальные кадры обмена пленными — видео
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ показала уникальные кадры обмена пленными — видео

СБУ
Пленные
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3 января из российского плена освободили 230 украинцев – это самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения РФ. СБУ показала эксклюзивное видео операции.

Видео возвращения украинских пленных

В СБУ отметили, что возвращение пленных - результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца!

Возвращение пленных 3 января: что известно

Среди 230 вернувшихся домой военных и гражданских воины Вооруженных сил, Нацгвардии, ВМС, пограничники, защитники Мариуполя и острова Змеиный.

48 обмененных военных имели статус «пропавших без вести». 6 пленных являются гражданскими.

Теперь их ждет медицинское обследование, помощь с восстановлением документов и карт и реабилитация.

Большинство освобожденных – мужчины (225) и пятеро женщин.

Домой вернулись семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы с ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя, боеой медик, которая в неволе принципиально говорила на украинском языке.

В реализации этого обмена также участвовали Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года. Тогда Украине удалось вернуть 22 воина.

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