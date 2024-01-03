СБУ показала уникальные кадры обмена пленными — видео

3 января из российского плена освободили 230 украинцев – это самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабного вторжения РФ. СБУ показала эксклюзивное видео операции.
Видео возвращения украинских пленных
В СБУ отметили, что возвращение пленных - результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.
Возвращение пленных 3 января: что известно
Среди 230 вернувшихся домой военных и гражданских воины Вооруженных сил, Нацгвардии, ВМС, пограничники, защитники Мариуполя и острова Змеиный.
48 обмененных военных имели статус «пропавших без вести». 6 пленных являются гражданскими.
Теперь их ждет медицинское обследование, помощь с восстановлением документов и карт и реабилитация.
Большинство освобожденных – мужчины (225) и пятеро женщин.
Домой вернулись семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, нацгвардейцы с ЧАЭС, гражданский преподаватель Восточноукраинского национального университета имени В. Даля, защитники Мариуполя, боеой медик, которая в неволе принципиально говорила на украинском языке.
В реализации этого обмена также участвовали Объединенные Арабские Эмираты.
Напомним, последний обмен пленными состоялся 7 августа 2023 года. Тогда Украине удалось вернуть 22 воина.
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