СБУ показала унікальні кадри обміну полоненими — відео

3 січня з російського полону звільнили 230 українців - це наймасштабніший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення РФ. СБУ показала ексклюзивне відео операції.

Відео повернення українських полонених

У СБУ зазначили, що повернення полонених - результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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Повернення полонених 3 січня: що відомо

Серед 230 військових та цивільних, які повернулися додому, воїни Збройних сил, Нацгвардії, ВМС, прикордонники, оборонці Маріуполя та острова Зміїний.

48 обміняних військових мали статус «зниклий безвісти». 6 полонених є цивільними.

Тепер на них чекає медичний огляд, допомога з відновленням документів і карток та реабілітація.

Більшість звільнених – чоловіки (225) та п’ятеро жінок.

Додому повернулися семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці з ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля, оборонці Маріуполя, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП, яка у неволі принципово розмовляла українською мовою.

У реалізації цього обміну також брали участь Об’єднані Арабські Емірати.

Нагадаємо, що останній обмін полоненими відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.