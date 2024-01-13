Росія пріоритетно повертає з українського полону колишніх в'язнів

3 січня Росія та Україна провели перший за півроку обмін полоненими. У рамках нового обміну до Росії повернулися 248 військовослужбовців, причому 180 з них були завербовані Міноборони РФ у колоніях.
РФ повертає з полону раніше завербованих до армії в'язнів
Такий підхід до обміну може бути пов'язаний з тим, що засуджених простіше змусити повернутися на фронт.
Про це пише видання “Важливі історії”.
3 січня Росія та Україна провели перший за півроку обмін полоненими. Згідно з даними Міноборони РФ, до Росії повернулися 248 військовослужбовців. При цьому 73% з них (180 осіб) були раніше завербовані Міноборони РФ у колоніях, повідомляє проект «Наш вихід», який займається пошуком та поверненням полонених у співпраці з державною українською платформою «Хочу знайти».
Стверджується, що Україна готувала на обмін більшу кількість російських контрактників та мобілізованих, однак у підсумкові списки переважно потрапили колишні ув'язнені.
Проект «Наш вихід» також опублікував список із 248 російських полонених, які повернулися додому. «Важливі історії» перевірили людей із цього списку випадковою вибіркою та переконалися, що він здебільшого складається із засуджених останніми роками, які мали відбувати покарання під час війни в Україні. Редакція також зв'язалася з родичами фігурантів обмінного списку та підтвердила, що їх дійсно повернуто до Росії 3 січня.
РФ обміняла ексв’язня Мещерякова
Серед обміняних військовополонених – ув'язнений колонії в Ленінградській області, завербований у загін Шторм-Z Антон Мещеряков, підтвердили «Важливим історіям» його родичка та товариш по службі.
До початку російського вторгнення в Україну Мещеряков відбував п'ятирічний термін у колонії № 4 Форносово Ленінградської області за «народною» 228-ю статтею КК. На момент укладання контракту з Міноборони йому залишалося сидіти два роки.
Мещеряков розповів родичці, що в таборі його ставилися до нього нормально, хоча й поскаржився на відсутність опалення. Полонених годували кашею та хлібом, вони працювали на поклейці паперових пакетів.
З моменту потрапляння військовослужбовця в полон родичі Мещерякова домагалися його обміну: писали листи до різних інстанцій, спілкувалися з волонтерами.
31 грудня 2023 року Мещерякова та інших військовополонених вивезли з табору на Львівщині.
Зараз Мещеряков разом з іншими обміняними перебуває у військовій частині Підмосков'я. За словами співрозмовниці «Важливих історій», військовослужбовцям пояснили, що там вони пробудуть близько місяця, тим часом із ними «працюватиме ФСБ».
Про подальшу долю колишніх полонених їм нічого не сказали.
Родичі побоюються, що проблеми у військовослужбовця можуть виникнути через відеозапис, на якому Мещеряков, перебуваючи в полоні, критикував російське командування.
Російського вбивцю повернули з українського полону
Олег Шунін, засуджений у січні 2023 року судом у Воронежі до 11 років суворого режиму за вбивство товариша по чарці, також повернувся з полону, підтвердила «Важливим історіям» його родичка.
Проект «Наш шлях» вважає, що до списків на обмін в основному включили колишніх ув'язнених, оскільки їх простіше знову відправити на фронт, мотивуючи це необхідністю виконати «умови» помилування.
Юрист коаліції «Заклик до совісті», який працює з військовослужбовцями, які беруть участь у війні, вважає, що така пропорція ув'язнених і звичайних військових в обмінних списках навряд чи обумовлена бажанням повернути їх на фронт.
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