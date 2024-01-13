Росія пріоритетно повертає з українського полону колишніх в'язнів

3 січня Росія та Україна провели перший за півроку обмін полоненими. У рамках нового обміну до Росії повернулися 248 військовослужбовців, причому 180 з них були завербовані Міноборони РФ у колоніях.

РФ повертає з полону раніше завербованих до армії в'язнів

Такий підхід до обміну може бути пов'язаний з тим, що засуджених простіше змусити повернутися на фронт.

Про це пише видання “Важливі історії”.

3 січня Росія та Україна провели перший за півроку обмін полоненими. Згідно з даними Міноборони РФ, до Росії повернулися 248 військовослужбовців. При цьому 73% з них (180 осіб) були раніше завербовані Міноборони РФ у колоніях, повідомляє проект «Наш вихід», який займається пошуком та поверненням полонених у співпраці з державною українською платформою «Хочу знайти».

Стверджується, що Україна готувала на обмін більшу кількість російських контрактників та мобілізованих, однак у підсумкові списки переважно потрапили колишні ув'язнені.

Проект «Наш вихід» також опублікував список із 248 російських полонених, які повернулися додому. «Важливі історії» перевірили людей із цього списку випадковою вибіркою та переконалися, що він здебільшого складається із засуджених останніми роками, які мали відбувати покарання під час війни в Україні. Редакція також зв'язалася з родичами фігурантів обмінного списку та підтвердила, що їх дійсно повернуто до Росії 3 січня.

РФ обміняла ексв’язня Мещерякова

Серед обміняних – багаторазово засуджені, засуджені за вбивства, у тому числі близьких членів сім'ї, викрадення людини, пограбування та здирства та інші особливо тяжкі злочини, – пише видання. Поширити

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Серед обміняних військовополонених – ув'язнений колонії в Ленінградській області, завербований у загін Шторм-Z Антон Мещеряков, підтвердили «Важливим історіям» його родичка та товариш по службі.

До початку російського вторгнення в Україну Мещеряков відбував п'ятирічний термін у колонії № 4 Форносово Ленінградської області за «народною» 228-ю статтею КК. На момент укладання контракту з Міноборони йому залишалося сидіти два роки.

Отримати УДВ у нього можливості не було, тому й пішов на війну, – каже родичка Мещерякова. Поширити

За словами колишнього товариша по службі Мещерякова, на Донеччині чоловік потрапив до складу окремого загону «чорних», куди з числа колишніх ув'язнених відбирали найвитриваліших для виконання «особливо складних завдань» у нічний час. У ході наступів взимку і навесні минулого року більшість членів загону «чорних» загинула, деякі досі вважаються зниклими безвісти. Сам Мещеряков був тяжко поранений під Мар'їнкою і опинився у полоні, – повідомляє видання. Поширити

Мещеряков розповів родичці, що в таборі його ставилися до нього нормально, хоча й поскаржився на відсутність опалення. Полонених годували кашею та хлібом, вони працювали на поклейці паперових пакетів.

З моменту потрапляння військовослужбовця в полон родичі Мещерякова домагалися його обміну: писали листи до різних інстанцій, спілкувалися з волонтерами.

Нам казали: "Чекаємо на обмін, чекаємо на обмін"... А від кого цей обмін залежить, ми зрозуміти так і не змогли, – каже родичка екс-в'язня. – Просто у таборі назвали списки на обмін, і у цьому списку був Антон. Поширити

31 грудня 2023 року Мещерякова та інших військовополонених вивезли з табору на Львівщині.

Кілька днів їх десь тримали та збирали з різних таборів. Де саме, він не знає, але каже, що клопи покусали. Мабуть, у якомусь підвалі. Потім їх привезли до Білгорода, а 3 січня відправили бортом до Москви. Перед посадкою в літак видали сім-картки та одяг, і він зателефонував, – пояснила співрозмовниця видання. Поширити

Зараз Мещеряков разом з іншими обміняними перебуває у військовій частині Підмосков'я. За словами співрозмовниці «Важливих історій», військовослужбовцям пояснили, що там вони пробудуть близько місяця, тим часом із ними «працюватиме ФСБ».

Про подальшу долю колишніх полонених їм нічого не сказали.

Я не думаю, що Антона можуть повернути на фронт. У нього контракт закінчився ще у серпні. Крім того, багато поранень: контузія, кіста та гематома в голові. І уламки в тілі, – каже родичка. Поширити

Родичі побоюються, що проблеми у військовослужбовця можуть виникнути через відеозапис, на якому Мещеряков, перебуваючи в полоні, критикував російське командування.

Контузія його сильно змінила, він багато почав забувати. Він навіть не пам'ятає, в якій частині служив, – каже колишній товариш по службі, який спілкувався з Мещеряковим по телефону. Поширити

Російського вбивцю повернули з українського полону

Олег Шунін, засуджений у січні 2023 року судом у Воронежі до 11 років суворого режиму за вбивство товариша по чарці, також повернувся з полону, підтвердила «Важливим історіям» його родичка.

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Після звільнення з полону він зі мною зв'язувався, але два дні вже не виходить на зв'язок, телефон поза зоною доступу. Сказав, що у Московській області у якійсь частині вони проходять медичне обстеження, ФСБ їх опитує. Що з ним буде далі – поки що жодної інформації немає взагалі, – розповіла вона. Поширити

Проект «Наш шлях» вважає, що до списків на обмін в основному включили колишніх ув'язнених, оскільки їх простіше знову відправити на фронт, мотивуючи це необхідністю виконати «умови» помилування.

Ув'язненими легше керувати, ними можна маніпулювати, а головне їх можна знову відправити на війну. Важко усвідомлювати, як уряд Росії вкотре наплював на мобілізованих, які зараз перебувають у полоні в Україні, – пишуть громадські діячі, які були присутні під час обміну. Поширити

Юрист коаліції «Заклик до совісті», який працює з військовослужбовцями, які беруть участь у війні, вважає, що така пропорція ув'язнених і звичайних військових в обмінних списках навряд чи обумовлена бажанням повернути їх на фронт.