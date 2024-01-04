Які полонені більше цікавлять Росію для обміну — відповідь ГУР

Представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов, прокоментував питання по перспективі, коли можуть бути наступні обміни полоненими та кого запрошують росіяни на обмін.
Які полонені більше цікавлять Росію для обміну
В ефірі загальнонаціонального телемарафону він зазначив, що Україна бореться та ні на день не зупиняє роботу над продовженням обмінів і поверненням з російського полону всіх українських громадян, використовуючи для цього всі інструменти.
Представник ГУР Міноборони додав, що РФ водночас часто нехтує міжнародним правом, маніпулює і використовує в своїх інтересах, в тому числі, Женевські Конвенції.
Він нагадав, що вчора був найбільший обмін 230 українців.
На уточнююче питання, кого цього разу запросили росіяни на обмін, він відповів: "Ми не будемо зараз називати конкретні прізвища".
Він зауважив, що в цілому, ставлення до життя і цінності життя військового, в Росії і в Україні, абсолютно різні.
Обміни полоненими - деталі
3 січня відбувся перший за багато місяців великий обмін полоненими з РФ. Додому повернулися 230 українських громадян, військових та цивільних, зокрема і захисник Маріуполя. Більшість звільнених – це 225 чоловіків та п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери. Серед повернутих 48 українських військовослужбовців, які вважалися зниклими безвісти та мали статус "пошук особи", 182 особи мали офіційний статус військовополоненого, підтверджений через МКЧХ.
Президент України Володимир Зеленський під час своєї підсумкової річної прес-конференції розповідав, про допомогу інших країн у звільненні полонених українців та коментуючи питання про обмін полоненими, зауважував, що "процес ускладнено".