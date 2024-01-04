Какие пленные больше интересуют Россию для обмена — ответ ГУР

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал вопрос по перспективе, когда могут быть следующие обмены пленными и кого приглашают россияне на обмен.

Какие пленные больше интересуют Россию для обмена

В эфире общенационального телемарафона он отметил, что Украина борется и ни на день не останавливает работу над продолжением обменов и возвращением из российского плена всех украинских граждан, используя все инструменты.

Есть разные формы и методы возвращения наших пленных домой, но обмен – это основной и наиболее массовый. С начала полномасштабного вторжения уже 2828 украинцев в результате обменов вернулись домой. Работа продолжается, есть еще очень много семей, которые обязательно дождутся своих родных по российской неволе, – подчеркнул Юсов. Поделиться

Представитель ГУР Минобороны добавил, что РФ одновременно часто пренебрегает международным правом, манипулирует и использует в своих интересах, в том числе Женевские Конвенции.

Сорок восемь вернувшихся пленных это не значит, что они неизвестно где находились и россияне просто случайно их нашли. Это не так. Они дольше находились в плену, просто информацию о них не сообщали в Международный Комитет Красного Креста. Это один из элементов, примеров действий со стороны государства-агрессора, которых можно приводить много, – сказал Юсов. Поделиться

Он напомнил, что вчера был самый большой обмен 230 украинцев.

Благодаря, в том числе и международному посредничеству. Речь идет об Объединенных Арабских Эмиратах. И эти инструменты тоже будут в дальнейшем использоваться. Мы ждем, что длинных пауз, которые были, быть не должно. И конечно, над этим работа ведется, – подчеркнул Юсов. Поделиться

На уточняющий вопрос, кого в этот раз пригласили россияне на обмен, он ответил: "Мы сейчас не будем называть конкретные фамилии".

Конечно, есть категории, которые больше интересуют страну-агрессора в плане возвращения и обмена – это офицеры, чьи родственники и т.д. Есть меньше интересующие категории – это с их стороны рядовой состав или, скажем, военнослужащие мобилизованные с временно оккупированных украинских территорий, прежде всего ОРДЛО, об этом идет речь, - пояснил Юсов. Поделиться

Он отметил, что в целом, отношение к жизни и ценности военной жизни, в России и в Украине, совершенно разные.

И в обществе, и в государстве, и во власти. Вопросов у нас сложных очень много и Координационный штаб по обращению с военнопленными регулярно работает и общается с родственниками пленных. Мы очень благодарны родственникам наших пленных защитников, которые относятся с пониманием и терпением к этим сложным ситуациям. Но наше государство говорит с этой важной категорией граждан, которая отдала самое дорогое, что имели в жизни. В отличие от государства-агрессора, где человеческая судьба или военных, или их родственников, мало обходит Кремль. Тем не менее и там процесс возмущения среди общества набирает обороты, так что увидим как будет дальше, - резюмировал Юсов. Поделиться

Обмены пленными - детали

3 января произошел первый за многие месяцы большой обмен пленными с РФ. Домой вернулись 230 украинских граждан, военных и гражданских, в том числе защитник Мариуполя. Большинство уволенных – это 225 мужчин и пятеро женщин. В рядовой и сержантский состав входят 213 человек, одиннадцать – офицеры. Среди возвращенных 48 украинских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск личности", 182 человека имели официальный статус военнопленного, подтвержденный через МККК.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей итоговой годовой пресс-конференции рассказывал о помощи других стран в освобождении пленных украинцев и комментируя вопрос об обмене пленными, замечал, что "процесс затруднен".