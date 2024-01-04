Какие пленные больше интересуют Россию для обмена — ответ ГУР

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал вопрос по перспективе, когда могут быть следующие обмены пленными и кого приглашают россияне на обмен.
Какие пленные больше интересуют Россию для обмена
В эфире общенационального телемарафона он отметил, что Украина борется и ни на день не останавливает работу над продолжением обменов и возвращением из российского плена всех украинских граждан, используя все инструменты.
Представитель ГУР Минобороны добавил, что РФ одновременно часто пренебрегает международным правом, манипулирует и использует в своих интересах, в том числе Женевские Конвенции.
Он напомнил, что вчера был самый большой обмен 230 украинцев.
На уточняющий вопрос, кого в этот раз пригласили россияне на обмен, он ответил: "Мы сейчас не будем называть конкретные фамилии".
Он отметил, что в целом, отношение к жизни и ценности военной жизни, в России и в Украине, совершенно разные.
Обмены пленными - детали
3 января произошел первый за многие месяцы большой обмен пленными с РФ. Домой вернулись 230 украинских граждан, военных и гражданских, в том числе защитник Мариуполя. Большинство уволенных – это 225 мужчин и пятеро женщин. В рядовой и сержантский состав входят 213 человек, одиннадцать – офицеры. Среди возвращенных 48 украинских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести и имели статус "поиск личности", 182 человека имели официальный статус военнопленного, подтвержденный через МККК.
Президент Украины Владимир Зеленский во время своей итоговой годовой пресс-конференции рассказывал о помощи других стран в освобождении пленных украинцев и комментируя вопрос об обмене пленными, замечал, что "процесс затруднен".