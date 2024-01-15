"Ми не нацисти, ми народ". Тисячі людей вийшли протестувати в Башкирії

15 січня в Башкортостані спалахнули багатотисячні протести — місцеве населення уже записало спеціальне звернення до російського диктатора Володимира Путіна, в якому вимагає відставки тимчасового глави республіки Радія Хабірова.

У Башкирії відбувається масштабна акція протесту

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, тисячі людей зібралися біля районного суду у невеликому місті Баймак Республіки Башкортостан, щоб підтримати місцевого активіста Фаїля Алсинова.

Що важливо розуміти, його на прохання глави республіки судять за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

Біля суду зібралося близько 5 тисяч осіб: близько 2,5-3 тисяч на вулиці, практично стільки ж сидять по машинах, — пише один з місцевих телеграм-каналів. Поширити

15 січня у суді відбулися дебати сторін і пролунало останнє слово. Вирок оголосять уже 17 січня.

За словами Алсинов, він не розраховував на таку потужну підтримку з боку місцевих.

Держобвинувачення запросило для активіста 4 роки колонії — процес проходить у закритому режимі.

Учасники протесту уже записала звернення до очільника Кремля Володимира Путіна зі своїми чіткими вимогами.

Ми не екстремісти, ми не нацисти, ми народ, який хоче дотримання конституційних прав. Ми хочемо дотримання закону. У нас не повинен закон виконуватися тільки для одного керівника Хабірова. Ми вимагаємо відставки Хабірова, просимо, щоб було зовнішнє управління, — заявив один з мітингарів. Поширити

Що відомо про Фаїля Алсинова

Фаїль Алсинов — один із найвідоміших башкирських громадських активістів, який публічно виступав за суверенітет Башкортостану.

У серпні 203 року Слідчий комітет на прохання тимчасово глави республіки Радія Хабірова порушив справу щодо Алсинова за статтею «порушення ненависті» (ч.1 ст. 282 КК РФ, до п'яти років колонії).

За версією слідства, у квітні громадський діяч на сході виступив з промовою башкирською мовою, в якій «негативно оцінюються» «жителі Кавказу», «Середньої Азії», «вірмени».

▪️У цій промові активіст, зокрема, сказав, що «вірмени поїдуть на свою батьківщину, "кара халик" — до себе, росіяни — у свою Рязань, татари — у свій Татарстан.