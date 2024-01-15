Росіяни хочуть мобілізувати 16-річних хлопців на окупованій Херсонщині

Російські військові на тимчасово окупованій території Херсонської області хочуть мобілізувати громадян 2007 року народження.
Росіяни плануть брати підлітків до армії на окупованих українських територіях
Як заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, наразі є інформація про те, що на лівобережжі Херсонської області росіяни до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.
Що відомо про мобілізацію РФ
Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.
Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.
Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-