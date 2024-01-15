Росіяни хочуть мобілізувати 16-річних хлопців на окупованій Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни хочуть мобілізувати 16-річних хлопців на окупованій Херсонщині

Окупант РФ
Джерело:  Media Center Ukraine

Російські військові на тимчасово окупованій території Херсонської області хочуть мобілізувати громадян 2007 року народження.

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Як заявив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков, наразі є інформація про те, що на лівобережжі Херсонської області росіяни до 15 квітня намагатимуться сформувати мобілізаційні списки.

Є повідомлення, що головний колаборант лівобережної Херсонської області Сальдо оголосив про те, що до 15 квітня повинні сформувати списки мобілізаційні, щоб мобілізувати чоловіків, з 2007 року народження включно. І вже створюють медичні комісії, ТЦК, для того, щоб до 15 квітня мати всі списки та почати мобілізацію. Такий в них є план, — заявив Толоконніков.

Що відомо про мобілізацію РФ

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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