Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях України — ЦНС
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни посилюють мобілізацію на окупованих територіях України — ЦНС

РФ
Джерело:  ЦНС

На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються мобілізувати якомога більше чоловіків. В окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя запрацювали нові "військкомати".

Окупанти РФ посилюють мобілізацію

За даними підпілля, загарбники активно займаються пошуком чоловіків, яких примусово мобілізують до лав Збройних сил РФ. У мобілізаційні списки вносять лікарів, освітян, працівників комунальних підприємств. Також до цих списків потрапляють і підлітки з 17 років.

Зокрема для цього в окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя розгорнули нові "військкомати". Їх очолили завезені з Росії військові.

Ворогу вигідна смерть українців незалежно від сторони де вони воюють. Тому окупанти використовують українців у своїй армії для гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві РФ, - повідомляє Центр нацспротиву.

Що відомо про мобілізацію в РФ

4 серпня Путін підписав указ про підвищення призовного віку з 18 до 30 років із 1 січня 2024 року. Верхня межа призовного віку зрушить із нинішніх 27 до 30 років, нижня залишиться на попередньому рівні – 18 років.

Спочатку міністр оборони РФ Сергій Шойгу пропонував зрушити нижню планку, встановивши призовний вік 21-30 років, Путін підтримав цю ідею. У такому вигляді Держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні, але у липні голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що було вирішено збільшити лише верхню межу призовного віку. Він стверджував, що "дуже багато хлопців хочуть піти та служити саме у 18 років".

12 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що за останні пів року 270 тисяч людей добровільно підписали контракти з російським Міністерством оборони.

Однак за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ посилює репресії проти українців в окупації напередодні псевдовиборів Путіна — ГУР
ГУР
Армія РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Окупаційні адміністрації на ТОТ платитимуть місцевим за "свідчення" проти України
Окупанти
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни зомбують українських дітей в окупації, прикриваючись новорічними святами
Діти

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм