На тимчасово окупованих територіях росіяни намагаються мобілізувати якомога більше чоловіків. В окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя запрацювали нові "військкомати".

Окупанти РФ посилюють мобілізацію

За даними підпілля, загарбники активно займаються пошуком чоловіків, яких примусово мобілізують до лав Збройних сил РФ. У мобілізаційні списки вносять лікарів, освітян, працівників комунальних підприємств. Також до цих списків потрапляють і підлітки з 17 років.

Зокрема для цього в окупованих містах Херсонщини та Запоріжжя розгорнули нові "військкомати". Їх очолили завезені з Росії військові.

Ворогу вигідна смерть українців незалежно від сторони де вони воюють. Тому окупанти використовують українців у своїй армії для гарматних штурмів, адже їх смерть не створює соціальну напругу в нацистському суспільстві РФ, - повідомляє Центр нацспротиву. Поширити

Що відомо про мобілізацію в РФ

4 серпня Путін підписав указ про підвищення призовного віку з 18 до 30 років із 1 січня 2024 року. Верхня межа призовного віку зрушить із нинішніх 27 до 30 років, нижня залишиться на попередньому рівні – 18 років.

Спочатку міністр оборони РФ Сергій Шойгу пропонував зрушити нижню планку, встановивши призовний вік 21-30 років, Путін підтримав цю ідею. У такому вигляді Держдума ухвалила законопроєкт у першому читанні, але у липні голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що було вирішено збільшити лише верхню межу призовного віку. Він стверджував, що "дуже багато хлопців хочуть піти та служити саме у 18 років".

12 вересня президент РФ Володимир Путін заявив, що за останні пів року 270 тисяч людей добровільно підписали контракти з російським Міністерством оборони.

Однак за оцінками Головного управління розвідки Міноборони України, у Росії зростає кількість людей, незадоволених війною в Україні.