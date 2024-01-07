Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях Украины – ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне усиливают мобилизацию на оккупированных территориях Украины – ЦНС

РФ
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Источник:  ЦНС

На временно оккупированных территориях россияне пытаются мобилизовать как можно больше мужчин. В оккупированных городах Херсона и Запорожья заработали новые "военнокоматы".

Оккупанты РФ усиливают мобилизацию

По данным подполья, захватчики активно занимаются поиском мужчин, которых принудительно мобилизуют в ряды Вооруженных сил РФ. В мобилизационные списки вносятся врачи, педагоги, работники коммунальных предприятий. Также в эти списки попадают и подростки с 17 лет.

В частности, для этого в оккупированных городах Херсонщины и Запорожья развернули новые "военнослужащие". Их возглавили завезенные из России военные.

Врагу выгодна смерть украинцев независимо от стороны, где они воюют. Поэтому оккупанты используют украинцев в своей армии для пушечных штурмов, ведь их смерть не создает социального напряжения в нацистском обществе РФ, - сообщает Центр нацсопротивления.

Что известно о мобилизации в РФ

4 августа Путин подписал указ о повышении призывного возраста с 18 до 30 лет с 1 января 2024 года. Верхний предел призывного возраста сдвинется с нынешних 27 до 30 лет, нижний останется на прежнем уровне – 18 лет.

Первоначально министр обороны РФ Сергей Шойгу предлагал сдвинуть нижнюю планку, установив призывной возраст 21-30 лет, Путин поддержал эту идею. В таком виде Госдума приняла законопроект в первом чтении, но в июле председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что было решено увеличить только верхний предел призывного возраста. Он утверждал, что "очень многие ребята хотят уйти и служить именно в 18 лет".

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что за последние полгода 270 тысяч человек добровольно подписали контракты с российским министерством обороны.

Однако, по оценкам Главного управления разведки Минобороны Украины, в России растет количество людей, недовольных войной в Украине.

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