На временно оккупированной территории Запорожской области пророссийская администрация обещает выплатить помощь "пострадавшим от украинской агрессии". Единственным условием является заявление на его получение, которое по факту является свидетельством того, что якобы Украина напала на регион и обстреливает мирное население.

Россияне покупают "свидетельства" против Украины от населения ВОТ

Российские захватчики пытаются купить "свидетельства" жителей временно оккупированных территорий против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба центра национального сопротивления (ЦНС).

Россия – это синоним цинизма. 24 февраля 2022 года российский диктатор Владимир Путин на весь мир объявил о начале войны. Сотни тысяч убитого населения, сотни тысяч разрушенных домов и миллионы беженцев и вина за это все Россия теперь пытается переложить на свою жертву, говорится в сообщении. Поделиться

В ЦНС отметили, что на временно оккупированной территории Запорожской области оккупационная администрация обещает выплатить пособие "пострадавшим от украинской агрессии". Единственным условием является заявление на его получение, которое по факту является свидетельством того, что якобы Украина напала на регион и обстреливает мирное население.

То есть, на территории, которая всем миром признана Украиной, россияне рассказывают об "украинской агрессии".

Что известно о ситуации на оккупированных территориях

По информации представителей Центра национального сопротивления, что в течение многих месяцев так называемые российские оккупационные власти не могут улучшить социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях востока Украины.

В частности, среди причин недовольства жителей оккупированных территорий:

тотальная безработица, обусловленная прибытием на ТОТ трудовых мигрантов из стран центральной Азии;

постоянные перебои системы централизованного отопления;

отсутствие нормального медицинского обеспечения;

нежелание оккупационных властей выплачивать социальные выплаты местным жителям, особенно людям пенсионного возраста.

Следовательно, задекларированная российской стороной улучшенная жизнь на ВТО так и осталась не реализованной, поскольку оккупанты не имели и не имеют целью улучшать социально-экономический уровень на захваченных территориях, - подчеркивают аналитики ЦНС. Поделиться

Они призывают жителей оккупированных Россией территорий востока Украины передавать через определенные каналы связи краткую и актуальную информацию о размещении сил преступной армии и враждебных передвижениях для дальнейшей ликвидации оккупантов украинскими военными.