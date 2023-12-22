Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву — ЦНС

Российские оккупанты продолжают политику "промывания мозгов" украинским детям с целью изменения их самоидентификации.
Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву
По данным центра, диктатор РФ Владимир Путин недавно в очередной раз публично отрицал существование украинского народа. В ЦНС подчеркнули, что РФ систематически проводит политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаясь уничтожить целое поколение украинцев.
В свою очередь центр национального сопротивления отмечает, что все причастные к политике геноцида понесут ответственность за преступления перед украинским народом. Призываем сообщать об изменниках.
Похищение украинских детей
В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей из оккупированного Донбасса.
Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. В настоящее время Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.
Несмотря на это, российские войска продолжают депортировать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать назад.
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