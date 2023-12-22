Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву — ЦНС

Россияне вывозят украинских детей на пропагандистские мероприятия в Москву

По данным центра, диктатор РФ Владимир Путин недавно в очередной раз публично отрицал существование украинского народа. В ЦНС подчеркнули, что РФ систематически проводит политику геноцида на временно оккупированных территориях, пытаясь уничтожить целое поколение украинцев.

В рамках этой политики россияне массово вывозят украинских детей в Москву на пропагандистскую выставку "Россия". на ней детей убеждают, что Украина не существует, а их родной край это часть РФ, - пояснили в центре. Поделиться

В свою очередь центр национального сопротивления отмечает, что все причастные к политике геноцида понесут ответственность за преступления перед украинским народом. Призываем сообщать об изменниках.

Похищение украинских детей

В октябре 2022 года российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова незаконно усыновила ребенка, депортированного из Мариуполя в РФ. Кроме того, она помогла незаконно усыновить еще 350 детей из оккупированного Донбасса.

Такие действия считаются преступлениями, о чем свидетельствует международное право. В марте Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой из-за незаконной депортации украинских детей. В настоящее время Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию МКС.

Несмотря на это, российские войска продолжают депортировать украинских детей, которых Украине все же удается возвращать назад.