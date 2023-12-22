Росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви — ЦНС

Росіяни вивозять українських дітей на пропагандистські заходи до Москви

За даними центру, диктатор РФ Владімір Путін нещодавно вкотре публічно заперечив існування українського народу. В ЦНС наголосили, що наразі РФ систематично проводить політику геноциду на тимчасово окупованих територіях, намагаючись знищити ціле покоління українців.

В межах цієї політики росіяни наразі масово вивозять українських дітей до Москви на пропагандистську виставку “Росія”. на ній дітей переконують, що України не існує, а їх рідний край це частина РФ, - пояснили в центрі. Поширити

Своєю чергою, центр національного спротиву зауважує, що всі причетні до політики геноциду понесуть відповідальність за злочини перед українським народом. Закликаємо повідомляти про зрадників.

Викрадення українських дітей

У жовтні 2022 року російський омбудсмен з прав дитини Марія Львова-Бєлова незаконно усиновила дитину, депортовану з Маріуполя до РФ. Крім того, вона допомогла незаконно всиновити ще 350 дітей з окупованого Донбасу.

Такі дії вважаються злочинами, про що свідчить міжнародне право. У березні Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт російського президента Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової через незаконну депортацію українських дітей. На цей час Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію МКС.

Попри це російські війська продовжують депортувати українських дітей, яких Україні все ж таки вдається повертати назад.