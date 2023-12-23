Среди жителей оккупированных территорий растет недовольство действиями РФ — ЦНС

Среди жителей оккупированных Россией украинских территорий растет недовольство действиями представителей так называемой власти страны-агрессоры.
Что известно о ситуации на оккупированных территориях
По информации представителей Центра национального сопротивления, что в течение многих месяцев так называемые российские оккупационные власти не могут улучшить социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях востока Украины.
В частности, среди причин недовольства жителей оккупированных территорий:
тотальная безработица, обусловленная прибытием на ТОТ трудовых мигрантов из стран центральной Азии;
постоянные перебои системы централизованного отопления;
отсутствие нормального медицинского обеспечения;
нежелание оккупационных властей выплачивать социальные выплаты местным жителям, особенно людям пенсионного возраста.
Они призывают жителей оккупированных Россией территорий востока Украины передавать через определенные каналы связи краткую и актуальную информацию о размещении сил преступной армии и враждебных передвижениях для дальнейшей ликвидации оккупантов украинскими военными.
Что известно о политике РФ в оккупированных украинских территориях
В ЦНС отмечают, что преступный кремлевский режим стремился до конца этого года полностью интегрировать оккупированные территории Украины на юге и востоке в собственное политико-правовое поле.
В частности, аналитики отмечают, что российские оккупанты планируют завершить формирование территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти.
Однако сейчас, по данным центра, наблюдаются значительные проблемы оккупантов с набором квалифицированного кадрового состава из-за отсутствия необходимого количества коллаборантов.
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