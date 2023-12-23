Среди жителей оккупированных территорий растет недовольство действиями РФ — ЦНС
Категория
Украина
Дата публикации

Среди жителей оккупированных территорий растет недовольство действиями РФ — ЦНС

Окуппированные территории Украины
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Источник:  ЦНС

Среди жителей оккупированных Россией украинских территорий растет недовольство действиями представителей так называемой власти страны-агрессоры.

Что известно о ситуации на оккупированных территориях

По информации представителей Центра национального сопротивления, что в течение многих месяцев так называемые российские оккупационные власти не могут улучшить социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях востока Украины.

В частности, среди причин недовольства жителей оккупированных территорий:

  • тотальная безработица, обусловленная прибытием на ТОТ трудовых мигрантов из стран центральной Азии;

  • постоянные перебои системы централизованного отопления;

  • отсутствие нормального медицинского обеспечения;

  • нежелание оккупационных властей выплачивать социальные выплаты местным жителям, особенно людям пенсионного возраста.

Следовательно, задекларированная российской стороной улучшенная жизнь на ВТО так и осталась не реализованной, поскольку оккупанты не имели и не имеют целью улучшать социально-экономический уровень на захваченных территориях, - подчеркивают аналитики ЦНС.

Они призывают жителей оккупированных Россией территорий востока Украины передавать через определенные каналы связи краткую и актуальную информацию о размещении сил преступной армии и враждебных передвижениях для дальнейшей ликвидации оккупантов украинскими военными.

Что известно о политике РФ в оккупированных украинских территориях

В ЦНС отмечают, что преступный кремлевский режим стремился до конца этого года полностью интегрировать оккупированные территории Украины на юге и востоке в собственное политико-правовое поле.

В частности, аналитики отмечают, что российские оккупанты планируют завершить формирование территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти.

Следовательно, российско-оккупационные администрации будут продолжать выполнять указания из Кремля, в частности о предоставлении гражданства РФ, - объясняют в ЦНС.

Однако сейчас, по данным центра, наблюдаются значительные проблемы оккупантов с набором квалифицированного кадрового состава из-за отсутствия необходимого количества коллаборантов.

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