Что известно о ситуации на оккупированных территориях

По информации представителей Центра национального сопротивления, что в течение многих месяцев так называемые российские оккупационные власти не могут улучшить социально-экономическую ситуацию на оккупированных территориях востока Украины.

В частности, среди причин недовольства жителей оккупированных территорий:

тотальная безработица, обусловленная прибытием на ТОТ трудовых мигрантов из стран центральной Азии;

постоянные перебои системы централизованного отопления;

отсутствие нормального медицинского обеспечения;

нежелание оккупационных властей выплачивать социальные выплаты местным жителям, особенно людям пенсионного возраста.

Следовательно, задекларированная российской стороной улучшенная жизнь на ВТО так и осталась не реализованной, поскольку оккупанты не имели и не имеют целью улучшать социально-экономический уровень на захваченных территориях, - подчеркивают аналитики ЦНС. Поделиться

Они призывают жителей оккупированных Россией территорий востока Украины передавать через определенные каналы связи краткую и актуальную информацию о размещении сил преступной армии и враждебных передвижениях для дальнейшей ликвидации оккупантов украинскими военными.

Что известно о политике РФ в оккупированных украинских территориях

В ЦНС отмечают, что преступный кремлевский режим стремился до конца этого года полностью интегрировать оккупированные территории Украины на юге и востоке в собственное политико-правовое поле.

В частности, аналитики отмечают, что российские оккупанты планируют завершить формирование территориальных и федеральных органов так называемой исполнительной власти.

Следовательно, российско-оккупационные администрации будут продолжать выполнять указания из Кремля, в частности о предоставлении гражданства РФ, - объясняют в ЦНС. Поделиться

Однако сейчас, по данным центра, наблюдаются значительные проблемы оккупантов с набором квалифицированного кадрового состава из-за отсутствия необходимого количества коллаборантов.