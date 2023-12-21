В оккупированном Мелитополе россияне обвинили троих несовершеннолетних украинцев в "работе на СБУ"

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики задержали трех украинских подростков, обвинив их в работе на СБУ.
В Мелитополе оккупанты схватили несовершеннолетних украинцев
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пропагандисты распространяют "легенду" о том, что мальчики вроде бы организовали несколько терактов, передавали информацию о перемещении вражеской техники и базировании войск.
По легенде окупантов, еще два участника "этой группы" якобы погибли при взрыве самодельной взрывчатки.
Федоров подчеркивает, что россияне не в состоянии преодолеть сопротивление на временно оккупированных территориях, и уже задерживают детей, которые под пыткой скорее признаются во всем, что скажет враг.
Террор россиян на оккупированных территориях
21 декабря ГУР сообщило, что в оккупированных общинах Херсонской области россияне проводят ночные обыски, ища доказательства проукраинской позиции собственников.
Также людей арестовывают и отвозят на допросы в пыточные.
По данным ГУР, основанием задержания может стать даже художественная книга, написанная украинским автором, желтый и синий цвет бытовых вещей в доме.
В Запорожской области в составе групп, проводящих обыски частных помещений украинцев, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения.
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