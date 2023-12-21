В оккупированном Мелитополе россияне обвинили троих несовершеннолетних украинцев в "работе на СБУ"

Во временно оккупированном Мелитополе российские захватчики задержали трех украинских подростков, обвинив их в работе на СБУ.

В Мелитополе оккупанты схватили несовершеннолетних украинцев

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что пропагандисты распространяют "легенду" о том, что мальчики вроде бы организовали несколько терактов, передавали информацию о перемещении вражеской техники и базировании войск.

А еще вроде бы следили за одним из коллаборантов, чтобы заложить взрывчатку в его подъезде, - сообщил Федоров. Поделиться

По легенде окупантов, еще два участника "этой группы" якобы погибли при взрыве самодельной взрывчатки.

Федоров подчеркивает, что россияне не в состоянии преодолеть сопротивление на временно оккупированных территориях, и уже задерживают детей, которые под пыткой скорее признаются во всем, что скажет враг.

Должны освободить наших людей. И не допустить издевательства над нашими детьми! Поделиться

Террор россиян на оккупированных территориях

21 декабря ГУР сообщило, что в оккупированных общинах Херсонской области россияне проводят ночные обыски, ища доказательства проукраинской позиции собственников.

Также людей арестовывают и отвозят на допросы в пыточные.

По данным ГУР, основанием задержания может стать даже художественная книга, написанная украинским автором, желтый и синий цвет бытовых вещей в доме.

В Запорожской области в составе групп, проводящих обыски частных помещений украинцев, российские захватчики начали использовать специалистов по анализу поведения.