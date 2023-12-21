В окупованому Мелітополі росіяни звинуватили трьох неповнолітніх українців у "роботі на СБУ"

У тимчасово окупованому Мелітополі російські загарбники затримали трьох українських підлітків, яких звинуватили в роботі на СБУ.

У Мелітополі окупанти схопили неповнолітніх українців

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що пропагандисти розповсюджують "легенду" про те, що хлопці начебто організували декілька терактів, передавали інформацію про переміщення ворожої техніки та базуванні військ.

А ще начебто стежили за одним з колаборантів, аби закласти вибухівку у його під'їзді, - повідомив Федоров. Поширити

За легендою окупантів, ще два учасники "цієї групи" нібито загинули під час вибуху саморобної вибухівки.

Федоров підкреслює, що росіяни не в змозі подолати спротив на тимчасово окупованих територіях, і вже полонять дітей, які під тортурами швидше зізнаються у всьому, що скаже ворог.

Маємо звільнити наших людей. Та не допустити знущання над нашими дітьми! Поширити

Терор росіян на окупованих територіях

21 грудня ГУР повідомило, що в окупованих громадах Херсонської області росіяни проводять нічні обшуки, шукаючи докази проукраїнської позиції власників.

Також людей арештовують та відвозять на допити до катівень.

За даними ГУР, підставою затримання може стати навіть художня книжка, написана українським автором, жовті та сині кольори побутових речей в помешканні.

У Запорізькій області у складі груп, які проводять обшуки приватних помешкань українців, російські загарбники почали використовувати фахівців із аналізу поведінки.