Глава ЦИК России получила подозрение от СБУ за проведение "выборов" на оккупированных территориях

Руководители Центризбиркома РФ, проводившие фейковые «выборы» во временно оккупированных регионах Украины, получили подозрения от Службы безопасности Украины.

Преступления руководителей ЦИК России

СБУ сообщает, что глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова организовала масштабную фальсификацию «результатов» незаконных выборов на временно захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей осенью 2023 года.

До этого она привлекла двух подчиненных – кремлевского политтехнолога Павла Андреева, назначенного в 2021 году представителем российского ЦИК, и его коллегу Людмилу Маркину.

По данным СБУ, Андреев и Маркина по приказу Памфиловой принимали участие в создании оккупационных «теризбиркомов» и искусственной «легитимизации» фейковых выборов.

После проведения «выборов» подчиненные Памфиловой лично свидетельствовали о сфабрикованных результатах принудительного «волеизъявления».

Также правоохранители установили, что Памфилова непосредственно организовывала финансирование оккупационных “избиркомов”, в том числе зарплаты их представителей и расходы на изготовление “бюллетеней”.

В то же время, Андреев организовывал постановочные сюжеты российских СМИ, в которых имитировали массовость «голосования» и срежиссированные комментарии местных жителей якобы в поддержку кремлевских «кандидатов».

Что угрожает руководителям российского ЦИК

Всем трои сообщили о подозрениях по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц).

Им грозит лишение свободы сроком от семи до двенадцати лет.

В августе этого года Памфилова уже получила заочное подозрение за подготовку незаконных “выборов” на временно оккупированных территориях Украины.