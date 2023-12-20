Глава ЦВК Росії отримала підозру від СБУ за проведення "виборів" на окупованих територіях
Категорія
Україна
Дата публікації

Глава ЦВК Росії отримала підозру від СБУ за проведення "виборів" на окупованих територіях

СБУ
Елла Памфілова

Керівники Центрвиборчкому РФ, які проводили фейкові «вибори» у тимчасово окупованих регіонах України, отримали підозри від Служби безпеки України.

Злочини керівників ЦВК Росії

СБУ повідомляє, що голова Центральної виборчої комісії РФ Елла Памфілова організувала масштабну фальсифікацію «результатів» незаконних виборів на тимчасово захоплених територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей восени 2023 року.

До цього вона залучила двох підлеглих – кремлівського політтехнолога Павла Андреєва, якого у 2021 році призначили представником російської ЦВК, та його колегу Людмилу Маркіну.

За даними СБУ, Андреєв та Маркіна за наказом Памфілової брали участь у створенні окупаційних «тервиборчкомів» та штучній «легітимізації» фейкових виборів.

Після проведення «виборів» підлеглі Памфілової особисто засвідчували сфабриковані результати примусового «волевиявлення».

Також правоохоронці встановили, що Памфілова безпосередньо організовувала фінансування окупаційних «виборчкомів», у тому числі «зарплати» їхніх представників та витрати на виготовлення «бюлетенів».

Водночас Андреєв організовував постановочні сюжети російських ЗМІ, в яких імітували масовість «голосування» та зрежисовані коментарі місцевих жителів нібито на підтримку кремлівських «кандидатів».

Що загрожує керівникам російської ЦВК

Усім трьох повідомлено про підозри за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинені за попередньою змовою групи осіб);

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинені за попередньою змовою групи осіб).

Їм загрожує позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

У серпні цього року Памфілова уже отримала заочну підозру за підготовку незаконних «виборів» на тимчасово окупованих територіях України.

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