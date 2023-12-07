Вербовала детей в "Юнармию". Оккупационная должностница Романовская получила подозрение

Замглавы оккупационного правительства Крыма Елена Романовская получила подозрение в госизмене за вербовку крымских школьников в российскую "Юнармию". Ей грозит до 15 лет тюрьмы.
СБУ сообщила о подозрении оккупационному чиновнику
Как отмечается, в рядах "Юнармии" детям навязывают идеологию рашизма и пытаются "привить" ненависть к Украине.
В частности, "юнармейцев" обучают тактике ведения боя, проводят огневую и диверсионно-разведывательную подготовку и готовят к войне против Украины.
Как пишет СБУ, до конца 2024 года в ряды "Юнармии" террористы планируют включить каждого 10-го ребенка и подростка из Крыма.
В случае отказа со стороны родителей, последним угрожают "обращением" в карательные органы России на территории полуострова.
Что известно о Романовской
Предательница до марта 2014 года занимала разные должности в аппарате Верховного совета Крыма. После оккупации она поддержала русских террористов.
Позже она была назначена в состав местной оккупационной администрации под руководством гауляйтера Аксенова, где она руководит так называемым "Министерством труда и соцполитики".
В частности, предательница публично поддерживает войну России против Украины и "героизирует" российских террористов. Для этого она неоднократно участвовала в "открытии мемориальных досок" на территории Крыма.
Романовской сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена. Ей грозит 15 лет тюрьмы.
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