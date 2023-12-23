Серед жителів окупованих територій зростає невдоволення діями РФ — ЦНС

Що відомо про ситуацію на окупованих територіях

За інформацією представників Центру національного спротиву, що протягом багатьох місяців так звана російська окупаційна влада не може покращити соціально-економічну ситуацію на окупованих територіях сходу України.

Зокрема, серед причин невдоволення жителів окупованих територій:

тотальне безробіття, яке зумовлене через прибуття на ТОТ трудових мігрантів із країн центральної Азії;

постійні перебої системи централізованого опалення;

відсутність нормального медичного забезпечення;

небажання окупаційної влади виплачувати соціальні виплати місцевим мешканцям, особливо людям пенсійного віку.

Відтак, задеклароване російською стороною покращене життя на ТОТ так і залишилося не реалізованим, оскільки окупанти не мали та не мають на меті покращувати соціально-економічний рівень на захоплених територіях, - підкреслюють аналітики ЦНС. Поширити

Вони закликають жителів окупованих Росією територій сходу України передавати через визначені канали зв’язку коротку та актуальну інформацію про розміщення сил злочинної армії та ворожі пересування для подальшої ліквідації окупантів українськими військовими.

Що відомо про політику РФ до окупованих українських територій

В ЦНС зазначають, що злочинний кремлівський режим прагнув до кінця цього року повністю інтегрувати окуповані території України на півдні та сході до власного політико-правового поля.

Зокрема, аналітики зазначають, що російські окупанти планують завершити формування територіальних та федеральних органів так званої виконавчої влади.

Відтак, російсько-окупаційні адміністрації продовжуватимуть виконувати вказівки з Кремля, зокрема щодо надання громадянства РФ, - пояснюють у ЦНС. Поширити

Проте наразі, за даними центру, спостерігаються значні проблеми окупантів з набором кваліфікованого кадрового складу, через відсутність необхідної кількості колаборантів.