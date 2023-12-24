Окупаційні адміністрації на ТОТ платитимуть місцевим за "свідчення" проти України

На тимчасово окупованій території Запорізької області проросійська “адміністрація” обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

Росіяни купують “свідчення” проти України від населення ТОТ

Російські загарбники намагаються купити "свідчення" мешканців тимчасово окупованих територій проти України.

Про це повідомляє пресслужба центру націонольного спротиву (ЦНС).

Росія – це синонім цинізму. 24 лютого 2022 року російський диктатор владімір путін на весь світ оголосив про початок війни. Сотні тисяч вбитого населення, сотні тисяч зруйнованих будинків та мільйони біженців й вину за це все росія тепер намагається перекласти на свою жертву, – йдеться у повідомленні. Поширити

У ЦНС зазначили, що на тимчасово окупованій території Запорізької області окупаційна адміністрація обіцяє виплатити допомогу "постраждалим від української агресії". Єдиною умовою є заява на її отримання, яка по факту є свідченням того, що нібито Україна напала на регіон й обстрілює мирне населення.

Тобто, на території, яка усім світом визнана Україною, росіяни розповідають про "українську агресію".

Що відомо про ситуацію на окупованих територіях

За інформацією представників Центру національного спротиву, що протягом багатьох місяців так звана російська окупаційна влада не може покращити соціально-економічну ситуацію на окупованих територіях сходу України.

Зокрема, серед причин невдоволення жителів окупованих територій:

тотальне безробіття, яке зумовлене через прибуття на ТОТ трудових мігрантів із країн центральної Азії;

постійні перебої системи централізованого опалення;

відсутність нормального медичного забезпечення;

небажання окупаційної влади виплачувати соціальні виплати місцевим мешканцям, особливо людям пенсійного віку.

Відтак, задеклароване російською стороною покращене життя на ТОТ так і залишилося не реалізованим, оскільки окупанти не мали та не мають на меті покращувати соціально-економічний рівень на захоплених територіях, - підкреслюють аналітики ЦНС. Поширити

Вони закликають жителів окупованих Росією територій сходу України передавати через визначені канали зв’язку коротку та актуальну інформацію про розміщення сил злочинної армії та ворожі пересування для подальшої ліквідації окупантів українськими військовими.